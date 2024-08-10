В результате атаки под завалами оказалась целая семья, не обошлось и к сожалению, без жертв и пострадавшего. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

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Россия обстреляла Харьковскую область, есть жертвы

Ночью ориентировочно в 03:30 оккупационная армия обстреляла село Первомайское Изюмского района Боровской громады. К сожалению, было попадание в частный дом, во время спасательных работ обнаружили тела 80-летней женщины и 24-летнего парня.

В частности, удалось спасти 58-летнего мужчину, его достали с многочисленными травмами и доставили в больницу.

Полиция документирует последствия вооруженной агрессии. Под завалы оказалась семья, проживавшая в доме. Погибли пожилая женщина и молодой человек, еще одного мужчину госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Накануне оккупанты массированно ударили по жилым кварталам и окрестностям Купянска. По предварительным данным, 3 человека пострадали в результате ночного вражеского массированного реактивного обстрела. Там повреждены многоэтажки, частные домовладения и объекты торговли.