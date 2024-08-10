Внаслідок атаки під завалами опинилася ціла родина, не обійшлося, на жаль, без жертв та постраждалого. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

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Росія обстріляла Харківщину, є жертви

Вночі орієнтовно о 03:30 окупаційна армія обстріляла село Першотравневе Ізюмського району Борівської громади. На жаль, було влучання у приватний будинок, під час рятувальник робіт виявили тіла 80-річної жінки та 24-річного хлопця.

Зокрема, вдалося врятувати 58-річного чоловіка, його дістали з численними травмами та доправили до лікарні.

Поліція документує наслідки збройної агресії. Під завали опинилася родина, що проживала в оселі. Загинули літня жінка та молодий чоловік, ще одного чоловіка шпиталізували до лікарні,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Напередодні окупанти масовано вдарили по житлових кварталах і околицях Куп'янська. За попередніми даними, 3 людини постраждали внаслідок нічного ворожого масованого ракетного обстрілу. Там пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння й об'єкти торгівлі.