Нагадаємо, що до заповідника окупанти увійшли 20 березня 2023 року. Вони навіть внесли його до свого "реєстру".

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Що сталося із "Асканією-Новою"

Раніше надходила інформація про те, що російські війська полювали на тварин в "Асканії-Нові" та нищили заповідник.

Уранці 19 серпня стало відомо, що заповідника "Асканія-Нова" більше немає. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", – розповів Прокудін.

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"