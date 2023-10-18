Нова розробка належить дослідникам з біотехнологічної компанії Living Carbon. Вони кажуть, що їхні дерева надзвичайно добре поглинають велику кількість CO 2 . Наразі, в рамках скромного випробування, стартап висадив близько 300 акрів модифікованих тополь.

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Деталі

За оцінками компанії, якщо до 2030 року буде висаджено чотири мільйони акрів таких дерев, вони зможуть поглинути з атмосфери понад 600 мегатонн CO 2 , або близько 1,6 відсотка світових річних викидів. І хоча це все ще дуже мало, цей показник перевищує всі інші існуючі сьогодні методи поглинання вуглецю, може легко масштабуватися і значно дешевший, ніж будівництво великих заводів.

Підхід Living Carbon полягає в тому, щоб зробити дерева більш ефективними у фотосинтезі — процесі, в якому рослини використовують CO 2 і сонячне світло для створення цукру і, як побічний продукт, кисню. Зробити це непросто, але вчені проєкту стверджують, що вони знайшли розумний обхідний шлях. Дерева Living Carbon призначені для того, щоб рости більшими і швидшими, зберігаючи при цьому більше вуглецю.

Дослідження, опубліковане цього року, показало, що тополі зі зміненими генами зберігають на 27% більше CO 2 , а біомаса зростає на 53%.

Окрім дерев, інші дослідники, зокрема Інститут біологічних досліджень Салка, вивчали, як можна модифікувати такі культури, як рис, кукурудза і пшениця, щоб вони також могли краще поглинати вуглець. Людство саджає ці рослини у величезних кількостях задля харчування, тож ми могли б поєднати обидві цілі. Оскільки ці культури живуть не так довго, як дерева, дослідники намагаються створити для них більші та глибші корені, які зможуть довше зберігати вуглець під землею, навіть після того, як вони будуть зібрані або загинуть.

Вони ще не готові

Поки що вчені не готові до масової висадки. Вони кажуть, що перш ніж їхні рослини зможуть боротися з парниковими газами, слід зрозуміти, як вони поводять себе в реальних, не тепличних умовах мінливого клімату. Розмноження мільйонів дерев, які довше утримують вуглець, може мати неочікувані наслідки для їхніх природних середовищ існування. Що стосується сільськогосподарських культур, то незрозуміло, як збільшення накопичення вуглецю в них може вплинути на життєздатність ґрунту.

Інші скептики вважають, що такі розробки лише "відвертають увагу" і немає жодних підстав сподіватися на те, що "суперрослини" врятують нас усіх, тож варто вкласти ще більше зусиль у капітальний ремонт енергетичної інфраструктури та способи скорочення викидів.