Що показали старі зразки повітря?

Коли шведська армія почала збирати проби повітря для контролю радіоактивних опадів від ядерних випробувань, ніхто не міг передбачити, що ці зразки матимуть цінність для біологів. Скляні фільтри, призначені для уловлювання радіації, випадково зберегли ДНК пилку, спор та інших біологічних частинок. Лише через кілька десятиліть дослідник Пер Стенберг з Університету Умео помітив потенціал цього генетичного архіву, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Дивіться також Ця рослина вижила після дев'яти місяців перебування у космічному вакуумі

Науковці з Лундського університету проаналізували зміни в часі розсіювання спор у 16 видів та груп мохів протягом 35 років. Результати вражають: початок розповсюдження спор зараз відбувається на чотири тижні раніше порівняно з 1990 роком, а пік активності настає на шість тижнів швидше. За словами ботаніка Нільса Кронберга, для північних широт, де літо дуже коротке, це суттєва різниця.

Найнесподіванішим виявилось те, що час розсіювання спор залежить не від поточної весняної погоди. Ключовим фактором стали кліматичні умови попереднього року. Тепліші осені дають капсулам моху більше часу для розвитку до настання зими, що дозволяє спорам дозрівати швидше наступної весни, йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Ecology.

Що це нам дає?

Фіа Бенгтссон, яка раніше працювала в Лундському університеті, а тепер представляє Норвезький інститут досліджень природи, відзначає важливість цього відкриття. Метод дозволяє простежити біологічні зміни в часі не лише для мохів, але й для інших рослин та тварин. Оскільки точки збору проб розташовані по всій Швеції, дослідники можуть відстежувати розвиток екосистем від півночі до півдня впродовж десятиліть.

Нільс Кронберг очікує, що отримані результати увійдуть до наступного звіту Міжурядової групи з питань зміни клімату про задокументовані наслідки глобального потепління.

Ми маємо більше свідчень

Цікаво, що це не перше подібне дослідження. У 2024 році вчені з'ясували, що за останні кілька десятиліть весняні квіти почали розпускатися на кілька тижнів раніше. Вони вивчали десятки видів рослин у Національному парку Доньяна на південному заході Іспанії. У результаті дослідники побачили, що пік цвітіння рослин настає щороку швидше: зараз він спостерігається на 22 дні раніше, ніж у 1980-х роках, коли стартували ці спостереження.