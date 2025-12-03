Что показали старые образцы воздуха?

Когда шведская армия начала собирать пробы воздуха для контроля радиоактивных осадков от ядерных испытаний, никто не мог предвидеть, что эти образцы будут иметь ценность для биологов. Стеклянные фильтры, предназначенные для улавливания радиации, случайно сохранили ДНК пыльцы, спор и других биологических частиц. Только через несколько десятилетий исследователь Пер Стенберг из Университета Умео заметил потенциал этого генетического архива, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Ученые из Лундского университета проанализировали изменения во времени рассеивания спор у 16 видов и групп мхов в течение 35 лет. Результаты впечатляют: начало распространения спор сейчас происходит на четыре недели раньше по сравнению с 1990 годом, а пик активности наступает на шесть недель быстрее. По словам ботаника Нильса Кронберга, для северных широт, где лето очень короткое, это существенная разница.

Самым неожиданным оказалось то, что время рассеивания спор зависит не от текущей весенней погоды. Ключевым фактором стали климатические условия предыдущего года. Теплые осени дают капсулам мха больше времени для развития до наступления зимы, что позволяет спорам созревать быстрее следующей весной, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Ecology.

Что это нам дает?

Фиа Бенгтссон, которая ранее работала в Лундском университете, а теперь представляет Норвежский институт исследований природы, отмечает важность этого открытия. Метод позволяет проследить биологические изменения во времени не только для мхов, но и для других растений и животных. Поскольку точки сбора проб расположены по всей Швеции, исследователи могут отслеживать развитие экосистем от севера до юга в течение десятилетий.

Нильс Кронберг ожидает, что полученные результаты войдут в следующий отчет Межправительственной группы по вопросам изменения климата о задокументированных последствиях глобального потепления.

Мы имеем больше свидетельств

Интересно, что это не первое подобное исследование. В 2024 году ученые выяснили, что за последние несколько десятилетий весенние цветы начали распускаться на несколько недель раньше. Они изучали десятки видов растений в Национальном парке Доньяна на юго-западе Испании. В результате исследователи увидели, что пик цветения растений наступает каждый год быстрее: сейчас он наблюдается на 22 дня раньше, чем в 1980-х годах, когда стартовали эти наблюдения.