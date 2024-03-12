Цветение цветов провоцируется сигналами окружающей среды – изменением температуры, увеличением количества питательных веществ и воды и другими, что присущи приходу весны. Для примера, в Национальном парке Доньяна на юго-западе Испании эти идеальные условия для цветения наступают на несколько недель раньше. Благодаря повышению средней температуры всего на один градус по Цельсию и минимальной температуре на 2 градуса выше, чем обычно, флора парка чувствует себя уже в апреле так, будто на дворе первая неделя мая.

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В этом парке растет более 875 видов растений. Некоторые из них будут знакомы большинству людей: лаванда, розмарин, тимьян, гвоздика, олеандр, молочай, можжевельник, ежевика. Имея доступ к 35-летним данным о цветении 51 вида кустарников, кустов и деревьев, исследователи из Университета Севильи в Испании и Государственного университета Сан-Паулу в Бразилии смогли отследить, что пик цветения растений наступает каждый год раньше: сейчас он наблюдается на 22 дня раньше, чем в 1980-х годах, когда начались эти наблюдения.

Исследование показало, что из-за изменения климата многие растения в Национальном парке Доньяна скорректировали свои биологические ритмы, которые изучаются в рамках отрасли науки, известной как "фенология". Слово "фено" происходит из греческого языка и означает "показывать, освещать, появляться". Фенология изучает биологические явления, периодические события в биологических жизненных циклах. Основное внимание уделяется тому, что и когда происходит, и в 21-м веке это стало важным способом отслеживания изменений климата.

Восемьдесят процентов видов цветов в этом исследовании начали цвести раньше, чем это должно было быть, а 68 процентов закончили цветение раньше. Розмарин (Salvia rosmarinus) сместил свое цветение больше всех исследуемых видов, зацветая на целых 92 дня раньше. Смещение не одинаково для всех видов. Многие из них цветут дольше, чем раньше, и это означает, что время цветения накладывается в новых комбинациях.

Чуть более половины видов насекомоопыляемых растений в исследовании сейчас конкурируют за внимание, что может означать значительное перенаселение. Однако примерно 40 процентов видов насекомоопыляемых растений непреднамеренно сместили время своего цветения подальше от потенциальных конкурентов, возможно, в поисках новых возможностей.

Последствия

Национальный парк Доньяна граничит с Гибралтарским проливом, а его большие солончаки являются ключевым местом остановки для видов, которые сезонно мигрируют между Европой и Африкой. Это означает, что любые изменения в этой чрезвычайно биоразнообразной экосистеме могут иметь последствия, что будут достигать от Северной Европы до Южной Африки.

Итак, идеальные условия для цветения наступают раньше, и цветы раньше распускают лепестки. Но почти все виды в этом исследовании полагаются на опыление насекомыми для размножения, а насекомые полагаются на цветы для питания.

Национальный парк Доньяна является также местом размножения и транзитной зоной для тысяч видов перелетных птиц зимой — это еще одно фенологическое событие, тесно связано с сезонной доступностью пищи, такой как насекомые и семена. Трудно даже представить, сколько видов птиц может пострадать от этого незначительного переноса, и как это изменит экосистемы, завязанные друг на друга.