Как старые шахты влияют на глобальное потепление?

Ученые обнаружили, что заброшенные угольные шахты могут быть мощным источником выбросов углекислого газа, выделяемого непрерывно из-за утечки воды. Ученая-геохимик из Университета Западной Вирджинии, доктор Дороти Веспер, представила результаты исследования, свидетельствующие о долговременном негативном влиянии заброшенных шахт, даже через много лет после прекращения их работы, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Смотрите также Земля может скорректировать глобальное потепление, но ее методы нам очень не понравятся

Все началось в 2016 году, когда команда Веспер установила, что сточные воды только из 140 заброшенных шахт в Пенсильвании ежегодно выбрасывают в атмосферу столько же углекислого газа, сколько небольшая угольная электростанция.

Поскольку точное количество таких объектов во всем мире неизвестно, эти выбросы являются значительным и недооцененным фактором антропогенного изменения климата. По словам ученых, проблема не ограничивается только Аппалачами, а имеет глобальный масштаб.

Как именно работает этот процесс?

Механизм этого явления заключается в химических реакциях:

Воды из шахт часто насыщены серной кислотой, образующейся естественным путем из угольных залежей.

Эта кислота вступает в реакцию с карбонатными породами, такими как известняк, которые обычно находятся вблизи угольных пластов. В этих породах содержится углекислый газ, который был в ловушке миллионы лет.

Когда кислотная вода растворяет карбонатные минералы, она высвобождает ионы карбоната, которые превращаются в CO 2 .

. Как только эта вода выходит на поверхность и контактирует с воздухом, углекислый газ испаряется, пополняя концентрацию парниковых газов в атмосфере.

Понимание всей ситуации осложняется тем, что огромное количество заброшенных шахт не каталогизировано. Кроме того, стандартные полевые приборы не способны измерить чрезвычайно высокие концентрации CO 2 , которые обнаруживают в сточных водах – они могут быть до 1300 раз выше, чем в обычной воде, говорится в кратком итоге исследования на The Geological Society of America.

Для измерений команде пришлось использовать неожиданный инструмент, позаимствованный из индустрии напитков. Это портативное устройство, предназначено для проверки уровня CO 2 в больших чанах на пивоварнях и заводах по розливу газировки, которое оказалось идеальным для работы в полевых условиях.

Результаты измерений показали, что концентрация углекислого газа в некоторых шахтах достигает 11 миллимолей, что сопоставимо с выбросами гидротермальных источников. Это значительно превышает показатели в воде из типичных природных известняковых пещер, где концентрация обычно составляет менее 1 миллимоля.

Что дальше?

Исследователи надеются продолжить измерения на большем количестве шахт в течение длительного времени и в различных условиях. Будут ли такие исследования проводиться за пределами США, не говорят.

Также в планах – анализ выбросов метана и разработка методов, которые могли бы предотвратить попадание CO 2 в атмосферу. Например, простые инженерные решения, например содержание стоков в подземных трубах и их очистка через подземные водно-болотные угодья, могли бы значительно уменьшить влияние на климат.

Как углекислый газ и метан влияют на климат Земли?

Углекислый газ и метан являются ключевыми парниковыми газами, влияющими на климат Земли, но делают это по-разному. Метан значительно опаснее в краткосрочной перспективе из-за своей более высокой способности удерживать тепло, тогда как углекислый газ представляет большую угрозу в долгосрочном периоде из-за своей долговечности в атмосфере.

И углекислый газ, и метан усиливают парниковый эффект. Они создают в атмосфере слой, который задерживает тепловое излучение Солнца, не давая ему вернуться в космос. Это приводит к повышению средней температуры на планете, явления, известного как глобальное потепление.