Як старі копальні впливають на глобальне потепління?
Науковці виявили, що закинуті вугільні шахти можуть бути потужним джерелом викидів вуглекислого газу, що виділяється безперервно через витік води. Учена-геохімік з Університету Західної Вірджинії, докторка Дороті Веспер, представила результати дослідження, які свідчать про довготривалий негативний вплив покинутих копалень, навіть через багато років після припинення їхньої роботи, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.
Усе почалось у 2016 році, коли команда Веспер встановила, що стічні води лише зі 140 занедбаних шахт у Пенсильванії щорічно викидають в атмосферу стільки ж вуглекислого газу, скільки невелика вугільна електростанція.
Оскільки точна кількість таких об’єктів у всьому світі невідома, ці викиди є значним і недооціненим чинником антропогенної зміни клімату. За словами вчених, проблема не обмежується лише Аппалачами, а має глобальний масштаб.
Як саме працює цей процес?
Механізм цього явища полягає в хімічних реакціях:
- Води з шахт часто насичені сірчаною кислотою, що утворюється природним шляхом із вугільних покладів.
- Ця кислота вступає в реакцію з карбонатними породами, такими як вапняк, які зазвичай знаходяться поблизу вугільних пластів. У цих породах міститься вуглекислий газ, що був у пастці мільйони років.
- Коли кислотна вода розчиняє карбонатні мінерали, вона вивільняє іони карбонату, які перетворюються на CO2.
- Як тільки ця вода виходить на поверхню і контактує з повітрям, вуглекислий газ випаровується, поповнюючи концентрацію парникових газів в атмосфері.
Розуміння всієї ситуації ускладнюється тим, що величезна кількість покинутих шахт не каталогізована. Крім того, стандартні польові прилади не здатні виміряти надзвичайно високі концентрації CO2, які виявляють у стічних водах – вони можуть бути до 1300 разів вищими, ніж у звичайній воді, йдеться в короткому підсумку дослідження на The Geological Society of America.
Для вимірювань команді довелося використовувати несподіваний інструмент, запозичений з індустрії напоїв. Це портативний пристрій, призначений для перевірки рівня CO2 у великих чанах на пивоварнях та заводах з розливу газованої води, який виявився ідеальним для роботи в польових умовах.
Результати вимірювань показали, що концентрація вуглекислого газу в деяких шахтах сягає 11 мілімолів, що можна порівняти з викидами гідротермальних джерел. Це значно перевищує показники у воді з типових природних вапнякових печер, де концентрація зазвичай становить менше ніж 1 мілімоль.
Що далі?
Дослідники сподіваються продовжити вимірювання на більшій кількості шахт протягом тривалішого часу та в різних умовах. Чи будуть такі дослідження проводитися за межами США, не кажуть.
Також у планах – аналіз викидів метану та розробка методів, які могли б запобігти потраплянню CO2 в атмосферу. Наприклад, прості інженерні рішення, як-от утримання стоків у підземних трубах та їхнє очищення через підземні водно-болотні угіддя, могли б значно зменшити вплив на клімат.
Як вуглекислий газ і метан впливають на клімат Землі?
Вуглекислий газ і метан є ключовими парниковими газами, що впливають на клімат Землі, але роблять це по-різному. Метан є значно небезпечнішим у короткостроковій перспективі через свою вищу здатність утримувати тепло, тоді як вуглекислий газ становить більшу загрозу в довгостроковому періоді через свою довговічність в атмосфері.
І вуглекислий газ, і метан посилюють парниковий ефект. Вони створюють в атмосфері шар, який затримує теплове випромінювання Сонця, не даючи йому повернутися в космос. Це призводить до підвищення середньої температури на планеті, явища, відомого як глобальне потепління.
- Вуглекислий газ є основним довгостроковим чинником зміни клімату. Хоча він менш потужний у затримці тепла, ніж метан, його концентрація в атмосфері набагато вища. Крім того, він залишається там протягом сотень років. Основними джерелами викидів CO2 сьогодні є спалювання викопного палива (вугілля, нафта, газ), промислові процеси та вирубка лісів.
- Метан є другим за значущістю парниковим газом. Він набагато ефективніше вловлює тепло, але має значно коротший час життя в атмосфері – розсіювання відбувається приблизно за 12 років. Джерелами метану є сільське господарство, зокрема тваринництво (процеси травлення худоби) й вирощування рису, а також витік із систем видобутку природного газу та розкладання відходів на звалищах. Недавні дослідження показують, що зростання викидів метану також пов'язане з мікроорганізмами у водно-болотних угіддях.