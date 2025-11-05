Як старі копальні впливають на глобальне потепління?

Науковці виявили, що закинуті вугільні шахти можуть бути потужним джерелом викидів вуглекислого газу, що виділяється безперервно через витік води. Учена-геохімік з Університету Західної Вірджинії, докторка Дороті Веспер, представила результати дослідження, які свідчать про довготривалий негативний вплив покинутих копалень, навіть через багато років після припинення їхньої роботи, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Усе почалось у 2016 році, коли команда Веспер встановила, що стічні води лише зі 140 занедбаних шахт у Пенсильванії щорічно викидають в атмосферу стільки ж вуглекислого газу, скільки невелика вугільна електростанція.

Оскільки точна кількість таких об’єктів у всьому світі невідома, ці викиди є значним і недооціненим чинником антропогенної зміни клімату. За словами вчених, проблема не обмежується лише Аппалачами, а має глобальний масштаб.

Як саме працює цей процес?

Механізм цього явища полягає в хімічних реакціях:

Води з шахт часто насичені сірчаною кислотою, що утворюється природним шляхом із вугільних покладів.

Ця кислота вступає в реакцію з карбонатними породами, такими як вапняк, які зазвичай знаходяться поблизу вугільних пластів. У цих породах міститься вуглекислий газ, що був у пастці мільйони років.

Коли кислотна вода розчиняє карбонатні мінерали, вона вивільняє іони карбонату, які перетворюються на CO 2 .

. Як тільки ця вода виходить на поверхню і контактує з повітрям, вуглекислий газ випаровується, поповнюючи концентрацію парникових газів в атмосфері.

Розуміння всієї ситуації ускладнюється тим, що величезна кількість покинутих шахт не каталогізована. Крім того, стандартні польові прилади не здатні виміряти надзвичайно високі концентрації CO 2 , які виявляють у стічних водах – вони можуть бути до 1300 разів вищими, ніж у звичайній воді, йдеться в короткому підсумку дослідження на The Geological Society of America.

Для вимірювань команді довелося використовувати несподіваний інструмент, запозичений з індустрії напоїв. Це портативний пристрій, призначений для перевірки рівня CO 2 у великих чанах на пивоварнях та заводах з розливу газованої води, який виявився ідеальним для роботи в польових умовах.

Результати вимірювань показали, що концентрація вуглекислого газу в деяких шахтах сягає 11 мілімолів, що можна порівняти з викидами гідротермальних джерел. Це значно перевищує показники у воді з типових природних вапнякових печер, де концентрація зазвичай становить менше ніж 1 мілімоль.

Що далі?

Дослідники сподіваються продовжити вимірювання на більшій кількості шахт протягом тривалішого часу та в різних умовах. Чи будуть такі дослідження проводитися за межами США, не кажуть.

Також у планах – аналіз викидів метану та розробка методів, які могли б запобігти потраплянню CO 2 в атмосферу. Наприклад, прості інженерні рішення, як-от утримання стоків у підземних трубах та їхнє очищення через підземні водно-болотні угіддя, могли б значно зменшити вплив на клімат.

Як вуглекислий газ і метан впливають на клімат Землі?

Вуглекислий газ і метан є ключовими парниковими газами, що впливають на клімат Землі, але роблять це по-різному. Метан є значно небезпечнішим у короткостроковій перспективі через свою вищу здатність утримувати тепло, тоді як вуглекислий газ становить більшу загрозу в довгостроковому періоді через свою довговічність в атмосфері.​

І вуглекислий газ, і метан посилюють парниковий ефект. Вони створюють в атмосфері шар, який затримує теплове випромінювання Сонця, не даючи йому повернутися в космос. Це призводить до підвищення середньої температури на планеті, явища, відомого як глобальне потепління.​