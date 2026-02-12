Який план порятунку льодовика Туейтса?

Міжнародна команда дослідників запропонувала збудувати підводну бар’єрну систему біля льодовика Твейтса, який розташований в акваторії Моря Амундсена. Цей льодовик за площею співставний із територією Великої Британії та утримує стільки прісної води, що її вивільнення може підняти рівень Світового океану приблизно на 65 сантиметрів, пише Daily Mail.

Основна проблема полягає не лише в атмосферному потеплінні. Ключовим фактором танення є тепла океанічна течія, яка проникає під крижаний масив і розмиває його знизу. Вчені виявили, що теплі води проникають у порожнину між льодовиком і континентальним шельфом, прискорюючи деградацію льоду.

Щоб перекрити цей доступ, пропонується встановити так звану "Завісу морського дна" – підводний бар'єр заввишки близько 150 метрів і довжиною до 80 кілометрів. Конструкція має бути закріплена на морському дні на глибині приблизно 650 метрів. Вона складатиметься з армованої тканини, натягнутої за допомогою плавучих елементів і зафіксованої важкою основою.



Ця стіна запобігатиме потраплянню теплої морської води до передньої частини льодовика / Фото Nature

Ідея полягає в тому, щоб блокувати теплу воду та зберігати біля льодовика холодніші водні маси. Попереднє комп’ютерне моделювання, проведене ще у 2024 році, показало, що в окремих зонах темпи танення можна було б знизити у десять разів. Проте це лише теоретичні оцінки – реальних випробувань ще не було.

Для тестування концепції планують встановити 150-метрову експериментальну секцію у фіорді Ramfjorden.

Паралельно екологи аналізують вплив подібного бар’єра в районі Mijenfjorden, де природна конфігурація узбережжя дозволяє оцінити можливі наслідки для полярної екосистеми.

Скільки грошей потрібно на проєкт?

Вартість проєкту може перевищити 80 мільярдів доларів. Прихильники ідеї наголошують, що це незначна сума порівняно з потенційними збитками від затоплення прибережних міст по всьому світу, які можуть обчислюватися трильйонами доларів, йдеться в публікації на IFLScience.

Уже зараз танення Туейтса спричиняє близько чотирьох відсотків глобального підвищення рівня моря.

Не всі задоволені планом

Однак критики застерігають, що інженерне втручання такого масштабу може мати непередбачувані наслідки для морських екосистем, яким може бути перекрито шлях до джерел харчування або розмноження. Деякі науковці називають ініціативу відволіканням від головного – скорочення викидів парникових газів.

Є й технічні сумніви: чи реально реалізувати конструкцію таких розмірів у жорстких антарктичних умовах у стислі терміни.

На шляху до незворотного

Дослідження свідчать, що льодовик може вже перебувати на шляху до незворотного колапсу. Його внутрішня частина лежить більш ніж на два кілометри нижче рівня моря, що робить систему нестабільною.

Повне руйнування може спровокувати підняття рівня океану на 1 – 2 метри, а дестабілізація всього Західноантарктичного крижаного щита здатна додати ще кілька метрів у перспективі століть.

Таким чином, проєкт – це спроба купити час. Питання лише в тому, чи виправданий ризик і чи не виявиться ця інженерна "завіса" надто пізньою відповіддю на кліматичну кризу.