Какой план спасения ледника Туэйтса?

Международная команда исследователей предложила построить подводную барьерную систему у ледника Твейтса, который расположен в акватории Моря Амундсена. Этот ледник по площади сопоставим с территорией Великобритании и удерживает столько пресной воды, что ее высвобождение может поднять уровень Мирового океана примерно на 65 сантиметров, пишет Daily Mail.

Основная проблема заключается не только в атмосферном потеплении. Ключевым фактором таяния является теплое океаническое течение, которое проникает под ледяной массив и размывает его снизу. Ученые обнаружили, что теплые воды проникают в полость между ледником и континентальным шельфом, ускоряя деградацию льда.

Чтобы перекрыть этот доступ, предлагается установить так называемую "Завесу морского дна" – подводный барьер высотой около 150 метров и длиной до 80 километров. Конструкция должна быть закреплена на морском дне на глубине примерно 650 метров. Она будет состоять из армированной ткани, натянутой с помощью плавучих элементов и зафиксированной тяжелой основой.



Эта стена предотвратит попадание теплой морской воды в переднюю часть ледника / Фото Nature

Идея заключается в том, чтобы блокировать теплую воду и сохранять у ледника холодные водные массы. Предварительное компьютерное моделирование, проведенное еще в 2024 году, показало, что в отдельных зонах темпы таяния можно было бы снизить в десять раз. Однако это лишь теоретические оценки – реальных испытаний еще не было.

Для тестирования концепции планируют установить 150-метровую экспериментальную секцию во фьорде Ramfjorden.

Параллельно экологи анализируют влияние подобного барьера в районе Mijenfjorden, где естественная конфигурация побережья позволяет оценить возможные последствия для полярной экосистемы.

Сколько денег нужно на проект?

Стоимость проекта может превысить 80 миллиардов долларов. Сторонники идеи отмечают, что это незначительная сумма по сравнению с потенциальными убытками от затопления прибрежных городов по всему миру, которые могут исчисляться триллионами долларов, говорится в публикации на IFLScience.

Уже сейчас таяние Туэйтса вызывает около четырех процентов глобального повышения уровня моря.

Не все довольны планом

Однако критики предостерегают, что инженерное вмешательство такого масштаба может иметь непредсказуемые последствия для морских экосистем, которым может быть перекрыт путь к источникам питания или размножения. Некоторые ученые называют инициативу отвлечением от главного – сокращения выбросов парниковых газов.

Есть и технические сомнения: реально ли реализовать конструкцию таких размеров в жестких антарктических условиях в сжатые сроки.

На пути к необратимому

Исследования свидетельствуют, что ледник может уже находиться на пути к необратимому коллапсу. Его внутренняя часть лежит более чем на два километра ниже уровня моря, что делает систему нестабильной.

Полное разрушение может спровоцировать поднятие уровня океана на 1 – 2 метра, а дестабилизация всего Западноантарктического ледяного щита способна добавить еще несколько метров в перспективе столетий.

Таким образом, проект – это попытка купить время. Вопрос лишь в том, оправдан ли риск и не окажется ли этот инженерный "занавес" слишком поздним ответом на климатический кризис.