Загалом у списку, складеному окупантами, 160 об'єктів. Йдеться, зокрема, про командні пункти збройних сил Японії та Південної Кореї, радарні установки, авіабази і військово-морські об'єкти, а також автомобільні та залізничні тунелі. Пріоритетом визначено енергетичну інфраструктуру, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про плани Кремля

Цілі для ударів вказані у 29 секретних російських військових файлів. Вони переважно присвячені підготовці офіцерів до ймовірного конфлікту на східному кордоні країни в період із 2008 до 2014 року. Втім, і дотепер вважаються актуальними для російської стратегії.

Документи свідчать, що Росія занепокоєна захистом свого східного кордону. Окупанти побоюються, що у разі війни з НАТО, він виявиться "слабким місцем", уразливим для атак американців і їхніх союзників.

Колишній співробітник НАТО Вільям Альберк заявив, що витік документів і участь військ КНДР у війні проти України чітко доводять той факт, що "європейський і азійський театри воєнних дій безпосередньо і нерозривно пов’язані".

Список цілей Росія відбирала ретельно. Наприклад, вона оцінювала, скільки саме сил знадобиться для прориви оборони південнокорейських командно-контрольних бункерів.

Для знищення радіолокаційної бази в Окусіріто в Японії передбачалося використання 12 ракет Х-101, запущених з одного важкого бомбардувальника Ту-160. Плани Москви говорять, що вона була дуже впевнена у своїх ракетних установках. Втім, даремно. Під час війни в Україні ракета Х-101 виявилася менш малопомітною, ніж очікувалося і насилу продиралася крізь ешеловані райони ППО.

До слова, нещодавно міністр оборони країни-агресорки заявив, що Росія готова до можливого конфлікту з НАТО в Європі, посилаючись на "жорстке протистояння з колективним Заходом".