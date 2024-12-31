Всего в списке, составленном оккупантами, 160 объектов. Речь идет, в частности, о командных пунктах вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарных установках, авиабазах и военно-морских объектах,а также автомобильных и железнодорожных тоннелей. Приоритетом определена энергетическая инфраструктура, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно о планах Кремля

Цели для ударов указаны в 29 секретных российских военных файлов. Они преимущественно посвящены подготовке офицеров к вероятному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 2014 год. Впрочем, и до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

Документы свидетельствуют, что Россия обеспокоена защитой своей восточной границы. Оккупанты опасаются, что в случае войны с НАТО, она окажеться "слабым местом", уязвимым для атак американцев и их союзников.

Бывший сотрудник НАТО Уильям Альберк заявил, что утечка документов и участие войск КНДР в войне против Украины четко доказывают тот факт, что "европейский и азиатский театры военных действий непосредственно и неразрывно связаны".

Список целей Россия отбирала тщательно. Например, она оценивала, сколько именно сил понадобится для прорыва обороны южнокорейских командно-контрольных бункеров.

Для уничтожения радиолокационной базы в Окусирито в Японии предполагалось использование 12 ракет Х-101, запущенных с одного тяжелого бомбардировщика Ту-160. Планы Москвы говорят, что она была очень уверена в своих ракетных установках. Впрочем, зря. Во время войны в Украине ракета Х-101 оказалась менее малозаметной, чем ожидалось, и с трудом продиралась сквозь эшелонированные районы ПВО.

К слову, недавно министр обороны страны-агрессора заявил, что Россия готова к возможному конфликту с НАТО в Европе, ссылаясь на "жесткое противостояние с коллективным Западом".