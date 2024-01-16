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Землетрус магнітудою 7,6 стався в Японії 1 січня о 4:10 за місцевим часом. Влада видала негайне розпорядження про евакуацію мешканців постраждалих прибережних районів. Порівняння супутникових знімків місцевості до і після показують, що інтенсивне підняття ґрунту розширило берегову лінію на 250 метрів, що перевищує довжину двох футбольних полів.

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На знімках японського півострова Ното видно прибережні райони, де морське дно піднялося над водою, утворивши нові відкриті пляжі. На фотографіях зафіксовані зміни берегової лінії після того, як землетрус і цунамі вже вщухли, залишивши деякі порти повністю сухими і недоступними для човнів.

"Землетрус, що стався в понеділок на японському півострові Ното, був настільки сильним, що берегова лінія відійшла від берега на 250 метрів через значний підйом ґрунту".

Під час польових досліджень вздовж північно-західного узбережжя півострова Ното ми знайшли докази в 10 місцях – від Кайсо до Акасакі – косейсмічного підняття узбережжя, пов'язаного з землетрусом на півострові Ното. Характер оціночного косейсмічного підняття узбережжя, схоже, зменшується на південь від Кайсо до Акасакі,

– йдеться в заяві дослідників з Інституту дослідження землетрусів при Токійському університеті.

Район поблизу порту Акасакі також зазнав цунамі заввишки майже 4,2 метра.

Супутник спостереження за сушею-2 (ALOS-2) Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) також зафіксував підняття узбережжя, спричинене землетрусом. Супутникові знімки порівнюють берегову лінію з червня 2023 року по 2 січня, показуючи, як берегова лінія змістилася в напрямку моря в декількох районах, включаючи порт Нафуне, місто Вадзіма і бухту Міназукі.



Поява нової суші вздовж узбережжя, виявлена за допомогою аерофотознімків з використанням даних супутника ALOS-2 / Фото JAXA



Порівняння в бухті Міназукі та навколо неї / Фото JAXA

Дослідження узбережжя все ще тривають.