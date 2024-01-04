Коротко нагадаємо: у перший день 2024 року в центрі Японії сталися потужні землетруси. Магнітуду першого оцінили в 5,7. Після цього повторні поштовхи сягнули магнітуди 7,6. На численних відео можна побачити руйнування та високі хвилі, які накрили узбережжя. Станом на 3 січня відомо про 64 загиблих, понад 300 осіб – постраждали.

Дивіться також Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,6: є загроза цунамі для Росії

Наслідки для виробників мікросхем

Згідно з аналізом, проведеним місцевим інвестиційним консультантом, схоже, що напівпровідникові компанії вже почали відчувати наслідки землетрусу.

Аналіз включає ситуацію в шести основних галузях, включаючи ливарне виробництво, виробництво кремнієвих пластин, пам'яті, пакування та тестування, тестування обладнання та пасивних компонентів, за участю таких компаній, як USJC, TSMC, PowerCell та ASE, які базуються в Японії.

Попри надзвичайні масштаби, повідомляється, що фірми не відчули настільки сильного впливу, як очікувалося, але на деяких етапах спостерігається скорочення виробництва.

Завод TSMC, розташований в Кумамото, Кюсю, зазнав невеликого впливу на рівні магнітуди 1-2, але це все одно призвело до перебоїв у роботі.

Більшою мірою постраждала від землетрусу напівпровідникова компанія UMC USJC (United Semiconductor Japan) – у її регіоні розташування землетрус відчувався на рівні магнітуди 4. Виробництво компанії помітно скоротилося, що потенційно може створити проблеми з постачанням мікросхем і силових дискретних компонентів.

Такі фірми, як SUMCO та інші, також постраждали від землетрусів, але їхні обсяги виробництва не зазнали майже ніякого впливу.

Судячи з усього, це не матиме значних наслідків на індустрію. Імовірно, компанії зможуть наздогнати колишній темп роботи найближчим часом. До того ж з усіх цих компаній лише TSMC є достатньо масштабною, щоб вплинути на весь світ.