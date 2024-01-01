Землетрус був настільки сильним, що його відчували також у Токіо. Магнітуду землетрусу оцінюють у 7,6.

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Японію сколихнув сильний землетрус

У Японії 1 січня стався сильний землетрус. Перші підземні поштовхи зафіксували близько о 16:10 за місцевим часом (09:10 за київським часом). Землетрус оцінили у максимальну магнітуду 7 за японською національною шкалою, що за шкалою Ріхтера дорівнює 7,6.

Епіцентр землетрусу був на глибині близько 10 кілометрів за 42 кілометри на північний схід від Анамізу в префектурі Ісікава. За кілька хвилин відбувся ще один землетрус магнітудою 5,2.

Сильний землетрус в Японії: дивіться відео

Загалом сильні підземні поштовхи відчули у префектурах Ісікава, Ніігата, Осака та Кіото.



Землетрус у Японії

Наразі відомості про постраждалих та руйнування уточнюються. Втім, у мережі публікують кадри землетрусу та його наслідків.

Землетрус у Японії: дивіться відео

Магазин у Японії під час землетрусу: дивіться відео

Камери спостереження зафіксували землетрус: дивіться відео

Як землетрус відчувався у будинках: дивіться відео

Жителі Японії перечікують потужні поштовхи: дивіться відео

Хоча офіційно про наслідки руйнувань не повідомлялося, втім у мережі вже з'явилися кадри руйнувань. Так, в одній з префектур після найпотужніших поштовхів є зруйновані будинки.

Зруйновані землетрусом будинки: дивіться відео

Після землетрусу також виникли глибокі тріщини у дорожньому покритті.

Пошкоджені дороги після землетрусу: дивіться відео

Сейсмологи попереджають, що найближчим часом можуть відбутися нові підземні поштовхи, щонайменше магнітудою 5. Тому японців закликають бути готовими до нових хвиль землетрусу.

Землетрус у Японії: дивіться відео

У Японії та Росії загроза цунамі

Через потужний землетрус у Японії оголосили про загрозу цунамі. На західному узбережжі Японії вже фіксують хвилі висотою 0,4 метра. Їх зафіксували біля найбільшої у світі АЕС "Касівадзакі-Каріва". Однак наразі на атомних електростанціях Японії немає ніяких відхилень, проте профільні служби уважно стежать за ситуацією.

Метеорологи попереджають, що на західному узбережжі Хонсю – загроза цунамі. Хвилі можуть сягати до 5 метрів у префектурі Ісікава. Місцева влада заявила, що є загроза для префектур Ісікава, Ніігата, Тояма та Ямагата, тому жителі цих регіонів мають негайно евакуюватися.

До слова, хвилі висотою до 1 метра вже фіксують на узбережжі міста Вадзіма в префектурі Ісікава.

Загроза цунамі є не лише для Японії, а й для Росії. Так, Центр цунамі "Сахалінське УГМС" попередив, що західне узбережжя Примор'я під загрозою. Очікується, що хвилі сягатимуть до 50 сантиметрів. Цікаво, що у Росії заявили, мовляв, ніякої загрози немає, тому евакуацію проводити не будуть.

Зокрема, загрозу цунамі оголосили у містах Находка та у Владивостоці, що у Приморському краї, та у всіх прилеглих населених пунктах. Оскільки ці міста розташовані на березі Японського моря, де був епіцентр потужного землетрусу, то загроза цунамі є й для росіян.