По данным служб, эпицентр располагался на китайско-киргизстанской границе. В 121 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты в Казахстане.

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Последствия землетрясения

Сильные толчки почувствовали люди в Бишкеке, Алма-Ате и Ташкенте.

Около эпицентра землетрясения в Китае и Кыргызстане он ощущался магнитудой 6,7 и 7 по шкале Рихтера.

Толчки магнитудой 5 ощущали жители Алма-Аты. В приграничных районах Узбекистана была магнитуда 3 – 4 по шкале Рихтера.

Жители многих домов спешно в домашней одежде выбежали на улицу. Также очевидцы сообщают о том, что в квартирах задрожали люстры и мебель, а на стенах некоторых домов появились трещины.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не было, а о последствиях землетрясения в его эпицентре информации не поступало.

Видео из города Каракол в Кыргызстане:

Напомним, что 1 января произошло сильное землетрясение в Японии. Район вблизи порта Акасаки также пострадал от цунами высотой почти 4,2 метра.

Последствия землетрясения в Японии