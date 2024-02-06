Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

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В Головному центрі спеціального контролю, джерело землетрусу розташоване на глибині 4 кілометрів і на відстані 12 кілометрів від міста Яремче Івано-Франківської області.

За класифікацією такий землетрус відноситься до "ледве відчутних".



На межі Закарпаття та Прикарпаття зафіксували землетрус / Скиншот Головного центру спеціального контролю

До слова, у центральній частині Японії стався найсильніший землетрус за понад 4 десятиліття, землетрус магнітудою 7,6. Місцеві жителі нарахували понад 150 поштовхів. Відомо про щонайменше 160 загиблих, а кількість поранених зросла до 565. Ще 103 людей вважаються зниклими безвісти.