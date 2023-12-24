Фахівці попередили, які громадяни України могли відчути поштовхи. Землетрус зафіксували орієнтовно о 8:06 24 грудня.
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Що відомо про землетрус в Румунії
Джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча, 110 кілометрів від кордону з Україною, на глибині 103 кілометри. Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– заявили у Головному центрі спеціального контролю України.
Там зазначили, що останній потужний землетрус з району гір Вранча реєстрували 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6.
У Національному науково-дослідному інституті фізики Землі заявили, що магнітуда землетрусу становила 4,2. Там навели дані про глибину 96,8 метра. Окрім того, пояснили, що землетрус:
- стався за 35 кілометрів на захід від Фокшани;
- 59 кілометрів на північ від Бузеу;
- 76 кілометрів на схід від Сфинту-Георге;
- 87 кілометрів на схід від Брашова;
- 95 кілометрів на південний захід від Бирлада;
- 98 кілометрів на північний схід від Плоєшті.
Землетрус в Румунії 24 грудня 2023 року
Землетрус забрав життя людей в Китай
- У прикордонному районі Китаю Ганьсу-Цинхай 19 грудня стався сильний землетрус. Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) заявив про магнітуду землетрусу на 6,1, китайські державні ЗМІ – в 6,2.
- Він пошкодив понад 4 700 будинків у провінції Ганьсу. Загалом пошкоджено понад 6 тисяч будівель.
- На жаль, загинули щонайменше 118 людей, 400 – зазнали поранень, ще 20 – зниклі безвісти. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.