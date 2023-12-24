Фахівці попередили, які громадяни України могли відчути поштовхи. Землетрус зафіксували орієнтовно о 8:06 24 грудня.

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Що відомо про землетрус в Румунії

Джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча, 110 кілометрів від кордону з Україною, на глибині 103 кілометри. Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,

– заявили у Головному центрі спеціального контролю України.

Там зазначили, що останній потужний землетрус з району гір Вранча реєстрували 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6.

У Національному науково-дослідному інституті фізики Землі заявили, що магнітуда землетрусу становила 4,2. Там навели дані про глибину 96,8 метра. Окрім того, пояснили, що землетрус:

стався за 35 кілометрів на захід від Фокшани;

59 кілометрів на північ від Бузеу;

76 кілометрів на схід від Сфинту-Георге;

87 кілометрів на схід від Брашова;

95 кілометрів на південний захід від Бирлада;

98 кілометрів на північний схід від Плоєшті.



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