Специалисты предупредили, какие граждане Украины могли ощутить толчки. Землетрясение зафиксировали ориентировочно в 8:06 24 декабря.

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Что известно о землетрясении в Румынии

Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, 110 километров от границы с Украиной, на глубине 103 километра. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,

– заявили в Главном центре специального контроля Украины.

Там отметили, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 4 декабря 2023 года с магнитудой 4,6.

В Национальном научно-исследовательском институте физики Земли заявили, что магнитуда землетрясения составила 4,2. Там привели данные о глубине 96,8 метра. Кроме того, объяснили, что землетрясение:

произошел в 35 километрах к западу от Фокшаны;

59 километрах севернее Бузеу;

76 километрах восточнее Сфинта-Георге;

87 километрах восточнее Брашова;

95 километрах юго-западнее Бирлада;

98 километрах северо-восточнее Плоешти.



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