Так, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 111 человек. Еще 230 – получили ранения, сообщали государственные китайские СМИ.

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Что уже известно о землетрясении в Китае

Согласно данным Китайского центра землетрясений (CENC), землетрясение произошло в уезде Цзышань северо-западной китайской провинции Ганьсу в 23:59 по местному времени (15:59 по Гринвичу) в понедельник на глубине 10 километов.

В настоящее время продолжаются спасательные работы. Для оценки последствий стихийного бедствия направили рабочую группу, а количество пропавших без вести в результате землетрясения неизвестно.

Эпицентр землетрясения находился в 5 километрах от границы между Ганьсу и соседней провинцией. Официальное информационное агентство Xinhua сообщило, что сильные подземные толчки ощущали во многих частях провинции Цинхай.

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В зону бедствия направили около 2200 спасателей из провинциальной пожарной службы и лесной бригады, а также профессиональных аварийно-спасательных команд. К спасательным работам приобщили военных и полицию.

Национальная комиссия Китая по предотвращению, уменьшению последствий стихийных бедствий и оказанию помощи и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций объявила чрезвычайную ситуацию четвертого уровня.

Последствия землетрясения:

Район бедствия в высокогорном регионе, где холодная погода. Поэтому спасательные службы работают над предотвращением вторичных бедствий, вызванных факторами, не связанными с землетрясением. Утром вторника температура в Линься, Ганьсу, недалеко от места землетрясения, составляла около -14 градусов по Цельсию. Большая часть Китая борется с морозами, ведь начавшаяся на прошлой неделе волна холода продолжает охватывать страну.

В настоящее время землетрясение повлекло 100 смертей в провинции Ганьсу и 11 смертей в провинции Цинхай, а также повредило инфраструктуру, в частности, водоснабжение, электричество, транспорт и связь,

– сообщили в Xinhua.

Государственное телевидение CCTV сообщило, что электроснабжение пострадавшего от землетрясения района постепенно восстанавливают. Государственная сеть направила 18 аварийно-ремонтных бригад.

Последствия землетрясения:

На кадрах, обнародованных в сети, видны разрушенные дома и жильцы, стоящие на открытом пространстве. Проснувшись от землетрясения, жители покинули свои дома и выехали на открытые территории в целях безопасности.

По данным CCTV, предварительный анализ показывает, что землетрясение было разрывного типа, одним из трех с магнитудой выше 6, которые произошли в пределах 200 километров от эпицентра с 1900 года.

По данным Китайского центра землетрясений, на утро вторника зарегистрировано 9 подземных толчков магнитудой 3,0 и выше, два из которых имели магнитуду не менее 4,0.