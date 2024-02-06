Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

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В Главном центре специального контроля, источник землетрясения расположен на глубине 4 километров и на расстоянии 12 километров от города Яремче Ивано-Франковской области.

По классификации такое землетрясение относится к "еле ощутимым".



На границе Закарпатья и Прикарпатья зафиксировали землетрясение / Скиншот Главного центра специального контроля

К слову, в центральной части Японии произошло самое сильное землетрясение за более чем 4 десятилетия, землетрясение магнитудой 7,6. Местные жители насчитали более 150 толчков. Известно о по меньшей мере 160 погибших, а количество раненых возросло до 565. Еще 103 человека считаются пропавшими без вести.