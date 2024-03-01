Про землетрус на Полтавщині повідомили у Головному центрі спеціального контролю. Там зауважили, що землетрус був ледве відчутним, передає 24 Канал.

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Поштовхи були ледь відчутними

Як зазначили фахівці, землетрус стався у селі Бузинівщина Решетилівського району Полтавської області. Підземні поштовхи магнітудою 3,6 зафіксували на глибині 10 кілометрів о 02:22.

У Головному центрі спеціального контролю наголосили, що такі землетруси відносяться до ледве відчутних. Вони пояснили, що такі коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

До слова, подібні за силою землетруси на Полтавщині реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 відповідно.

Дивіться на мапі, де зафіксували землетрус 1 березня

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