Мовиться, що поштовхи зафіксували близько 11:07. За даними експертів, глибина сягала 5 кілометрів.
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Що відомо про землетрус
Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Тернопільській області. Магнітуда сягала 2,6 (за шкалою Ріхтера – 24 Канал) на глибині 5 кілометрів.
За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– йдеться у повідомленні центру.
Повідомляється, що епіцентр землетрусу трапився за 5 кілометрів на захід від міста Борщів.
Біля міста Борщів стався землетрус / Карта ГЦСК
Раніше у Румунії стався землетрус, який відчули й в Україні: що відомо
- У Румунії вранці 24 грудня 2023 року фахівці зафіксували землетрус. За попередньою інформацією, його джерело було розташоване всього лиш за 110 кілометрів від нашої країни. За даними експертів, поштовхи відчули орієнтовно о 08:06.
- Відомо, що джерело землетрусу було на території Румунії, в районі гір Вранча на глибині 103 кілометри. У Головному центрі спеціального контролю України тоді заявили, що землетрус не несе загрози для українського населення.
- Мовилося, що коливання можуть відчуватися також тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, а особливо на верхніх поверхах.
- Там також зазначили, що останній потужний землетрус з району гір Вранча реєстрували ще 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6.
- Крім того, пізніше у Національному науково-дослідному інституті фізики Землі заявили, що магнітуда землетрусу становила 4,2. Зокрема, там навели дані про глибину 96,8 метра.
- Ба більше, у науково-дослідному інституті пояснили, що землетрус стався за 35 кілометрів на захід від Фокшани, 59 кілометрів на північ від Бузеу, 76 кілометрів на схід від Сфинту-Георге, а також за 87 кілометрів на схід від Брашова.