Говорится, что толчки зафиксировали около 11:07. По данным экспертов, глубина достигала 5 километров.

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Что известно о землетрясении

Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Магнитуда достигала 2,6 (по шкале Рихтера – 24 Канал) на глубине 5 километров.

По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,

– говорится в сообщении центра.

Сообщается, что эпицентр землетрясения случился в 5 километрах к западу от города Борщев.

Возле города Борщев произошло землетрясение / Карта ГЦСК

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