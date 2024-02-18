Говорится, что толчки зафиксировали около 11:07. По данным экспертов, глубина достигала 5 километров.
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Что известно о землетрясении
Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Магнитуда достигала 2,6 (по шкале Рихтера – 24 Канал) на глубине 5 километров.
По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,
– говорится в сообщении центра.
Сообщается, что эпицентр землетрясения случился в 5 километрах к западу от города Борщев.
Возле города Борщев произошло землетрясение / Карта ГЦСК
Ранее в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали и в Украине: что известно
- В Румынии утром 24 декабря 2023 года специалисты зафиксировали землетрясение. По предварительной информации, его источник был расположен всего лишь в 110 километрах от нашей страны. По данным экспертов, толчки почувствовали ориентировочно в 08:06.
- Известно, что источник землетрясения был на территории Румынии, в районе гор Вранча на глубине 103 километра. В Главном центре специального контроля Украины тогда заявили, что землетрясение не несет угрозы для украинского населения.
- Говорилось, что колебания могут ощущаться также только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, а особенно на верхних этажах.
- Там также отметили, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча регистрировали еще 4 декабря 2023 года с магнитудой 4,6.
- Кроме того, позже в Национальном научно-исследовательском институте физики Земли заявили, что магнитуда землетрясения составляла 4,2. В частности, там привели данные о глубине 96,8 метра.
- Более того, в научно-исследовательском институте объяснили, что землетрясение произошло в 35 километрах к западу от Фокшаны, 59 километрах к северу от Бузеу, 76 километрах к востоку от Сфынту-Георге, а также в 87 километрах к востоку от Брашова.