Про те, що неподалік острову Зміїний стався землетрус повідомили у Головному центрі спеціального контролю. За їхніми даними, зафіксували поштовхи близько 19 години вечора.
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Поштовхи були слабкими
Як зазначили фахівці з цього центру, підземні поштовхи були слабкими. Якщо говорити про їхню магнітуду, то вона – 2,7.
Водночас співробітники центру зауважили, що коливання мали можливість відчути мешканці, котрі живуть на верхніх поверхах. Власне, за умови, що на момент підземних поштовхів вони перебували всередині.
Епіцентр землетрусу був у Чорному морі, 17 кілометрів на південь від острова Зміїний, на глибині 5 кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
– зазначили у центрі.
Останні новини про землетруси в Україні та у світі
- 18 лютого землетрус зафіксували у Тернопільській області. У Головному центрі спеціального контролю зауважили, що поштовхи зафіксували близько 11:07. А глибина підземних коливань сягала 5 кілометрів. Що стосується магнітуди, то її позначка – 2,6.
- Підземні поштовхи зафіксували також 6 лютого у Івано-Франківській області. Коливання силою 2,6 зафіксували неподалік гірськолижного курорту "Буковель". У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що джерело землетрусу пролягало на глибині 4 кілометрів і на відстані 12 кілометрів від міста Яремче.
- 22 січня ми розповідали про землетрус магнітудою 7. Його зафіксували у Китаї на кордоні з Киргизстаном і Казахстаном. Відомо, що підземні коливання були досить потужними. Внаслідок цього десятки багатоповерхівок у трьох країнах затрясло.
- Дані служб зазначають, що епіцентр був розташований на китайсько-киргизському кордоні. Якщо точніше, то за 121 кілометр на захід від китайського повіту Аксу та за 270 кілометрів на південний схід від Алма-Ати в Казахстані.