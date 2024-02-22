На початку війни турецькі безпілотники "Байрактар" стали справжньою зіркою і добре запам'яталися українцям. Але згодом легендарні дрони поступилися іншій зброї, бо мають певні обмеження. Втім, вони все ж виконують важливі завдання.

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Куди зникли "Байрактари"

Можемо запевнити – вони є, працюють і виконують поставлені завдання із захисту України,

– написали у Військово-морських силах України.

Там оприлюднили кілька кадрів цих БпЛА, з яких зрозуміло: вони продовжують нищити ворога.

"Байрактари" в роботі / Скриншоти 24 Каналу

Військовослужбовець ВМС Сергій розповів про роботу ескадрильї дронів "Байрактар" на початку війни.

"Перед початком війни була сформована наша ескадрилья, протягом місяця наші екіпажі вже виконували завдання у складі Об'єднаних сил. Перші дні війни ми зустріли в повітрі як бойовий підрозділ", – згадує він.

Сергій говорить: відчувалося, що росіяни готують напад. Це було помітно з багатьох ознак: окупанти формували бойові підрозділи довкола кордону, накопичували запаси крові, на Сході наші бійці спостерігали скупчення техніки і переміщення особового складу.

"Байрактари" допомагали звільняти Зміїний

"Ми перші побачили з повітря, як ворог насувається на Херсон, зустріли його там, були перші застосування, потім стереження, коригування артилерії, допомога нашим військам при обороні Миколаєва", – розповів боєць про роботу дронів.

А потім була операція з визволення острова Зміїний. Пілоти дізналися, що наближаються російські катери, і вилетіли дронами туди.

Катери ми не встигли тоді знищити, але якщо прийшли, то знищили все інше,

– сміється Сергій.

Наостанок чоловік запевнив: у ВМС ЗСУ достатньо сил і засобів, щоб виконувати завдання.

Україна грає в морський бій

У ВМС показали карту "кладовища" російських кораблів – нанесли на мапу місця, де було вражено флот окупантів. Карта вже досить вражаюча, проте військові інтригують, мовляв, у морі ще багато місця.