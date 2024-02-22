У СтратКомі ЗСУ показали карту з місцями розташування затоплених кораблів.

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"Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про місця затоплень орієнтовна, на карті також нанесено і пошкоджені кораблі окупантів. При цьому море велике і очевидно, що ця карта-кладовище – буде розширюватись, а ось чорноморський флот відповідно – зменшуватись.

"У морі ще багато місця", – додали військові.

Важливо! Станом на 6 лютого у СтратКомі повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вивела з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту Росії.

Статистика втрачених кораблів