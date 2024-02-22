В СтратКоми ВСУ показали карту с местами расположения затопленных кораблей.

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"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о местах затоплений ориентировочная, на карте также нанесены и поврежденные корабли оккупантов. При этом море большое и очевидно, что эта карта-хранилище – будет расширяться, а вот черноморский флот соответственно – уменьшаться.

"В море еще много места", – добавили военные.

Важно! По состоянию на 6 февраля в СтратКоми сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота России.

Статистика потерянных кораблей