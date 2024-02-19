Уволенный адмирал Соколов принял должность относительно недавно – в августе 2022 года. Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, добавив, что предшественника адмирала также преследовали постоянные неудачи.

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Почему уволили командующего ЧФ

Виктора Соколова назначили на должность после ряда успешных операций ВСУ. Он якобы должен был исправить ситуацию после того, как украинские военные уничтожили крейсер "Москва" в марте 2022 года, наносили удары по нефтяным вышкам. Тогда же Россия потеряла остров Змеиный.

Сначала вроде бы наблюдалась активность адмирала. Он пытался перестроить систему боевой подготовки, обещал Черноморскому флоту новые корабли,

– рассказал Андрей Рыженко.

Интересно, что этот командующий был на 10 лет старше своего предшественника – адмирала Игоря Осипова. К тому же начальник штаба, вице-адмирал Сергей Пинчук тогда остался на своей должности, хотя к нему также были вопросы по поводу уничтожения крейсера "Москва".

Под командованием Соколова в Черноморском флоте произошел ряд очень серьезных потерь, которые уже невозможно было скрыть. Здесь можно вспомнить об ударе по штабу флота в историческом здании в самом центре Севастополя, уничтожение двух боевых кораблей – это большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

После этого была ликвидация вражеских корветов. Более того, новейший корвет класса "Каракурт" уничтожили за две недели до того, как он должен был войти в состав Черноморского флота и стать носителем ракет "Калибр".

Затем уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии еще и при очень интересных обстоятельствах. Вероятно, корабль доставлял что-то очень серьезное, потому что после попадания от него фактически ничего не осталось. И только за февраль 2024 года россияне уже потеряли 2 корабля – ракетный катер "Ивановец" и БДК "Цезарь Куников",

– рассказал Андрей Рыженко.

Могут ли оккупанты противостоять Украине в море

Поэтому после уничтожения большого десантного корабля на юге Крыма, оккупанты решили уволить командующего своего флота. Его место занял бывший начальник штаба. Можно предположить, что россияне сейчас просто не готовы противостоять Украине, бороться с морскими ударными дронами, крылатыми ракетами.

По мнению Рыженко, корабли советской постройки не способны этому противостоять. Главная причина в их системе наблюдения. Два крайних судна атаковали ночью, поэтому оккупанты могли просто не увидеть дроны, или заметить их в последние секунды перед ударом.

Если к этому добавить то, что мы сделали дроны лучше и мощнее, то вариантов выжить просто нет. Все это блокирует российские корабли в пунктах базирования, или превращает каждый их выход в море в сложную военную операцию,

– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Итак, можно предположить, что россияне сейчас что-то будут переделывать, изменят организацию, улучшат обучение, возможно, даже поставят дополнительную аппаратуру, но это вряд ли спасет их от дальнейших атак.

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