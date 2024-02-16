Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы писали о снятии с должности командующего российского флота адмирала Виктора Соколова. Он занимал эту должность с 14 сентября 2022 года, информирует 24 Канал.
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Смена командования Черноморского флота
В Институте изучения войны опубликовали отчет, в котором говорится, что российские источники отметили об увольнении командующего ЧФ адмирала Виктора Соколова с должности. Известно, что его пост занял вице-адмирал Сергей Пинчук.
В отчете ISW заявили, что Соколов, вероятно, погиб в результате украинского удара по штаб-квартире Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе (Крым) в сентябре 2023 года.
Соколов, который был командующим ЧФ с сентября 2022 года, запретил флоту устанавливать на судах нестандартные устройства для обнаружения морских дронов и другого технологически передового оборудования. Об этом, как отметили в ISW, заявлял российский военный блогер.
Также блогер утверждал, что Черноморский флот потерял около 20 процентов своей силы под командованием Соколова.
Потери Черноморского флота России
В ISW отметили, что представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что ЧФ имел почти 80 единиц морской боевой техники в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Из них от 30 до 35 были "тяжело вооружены".
По словам Плетенчука, украинские силы по состоянию на 15 февраля 2023 года "уничтожили" 26 боевых единиц российского флота и "серьезно повредили" еще 15.
Представитель ВМС Украины также сообщил, что береговая охрана России (подчиненная ФСБ России) имеет до 20 различных судов.
Большая потеря для вражеского ЧФ – БДК "Цезарь Куников"
- Российский корабль уничтожили 14 февраля, когда он находился в территориальных водах Украины на траверзе Алупки. Это удалось сделать с помощью с помощью ударных дронов. Экипаж такого судна составляет 90 человек, по состоянию на вечер 14 февраля не известно, удалось ли кому-то из оккупантов уцелеть. Известно, что корабль был загружен и направлялся из Новороссийска в Севастополь.
- В ГУР также сообщили, что во время атаки корабль мог перевозить боекомплект, в частности, ракетное вооружение.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "после этих событий, которые происходили в последнее время в Черном море, сняли командующего Черноморского флота России с должности".