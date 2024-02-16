Раніше російські пропагандистські телеграм-канали писали про зняття з посади командувача російського флоту адмірала Віктора Соколова. Він обіймав цю посаду з 14 вересня 2022 року, інформує 24 Канал.

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Зміна командування Чорноморського флоту

В Інституті вивчення війни опублікували звіт, в якому йдеться, що російські джерела зазначили про звільнення командувача ЧФ адмірала Віктора Соколова з посади. Відомо, що його пост зайняв віце-адмірал Сергєй Пінчук.

У звіті ISW заявили, що Соколов, ймовірно, загинув унаслідок українського удару по штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) у вересні 2023 року.

Соколов, який був командувачем ЧФ від вересня 2022 року, заборонив флоту встановлювати на суднах нестандартні пристрої для виявлення морських дронів та іншого технологічно передового обладнання. Про це, як зазначили в ISW, заявляв російський воєнний блогер.

Також блогер стверджував, що Чорноморський флот втратив близько 20 відсотків своєї сили під командуванням Соколова.

Втрати Чорноморського флоту Росії

В ISW зазначили, що речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що ЧФ мав майже 80 одиниць морської бойової техніки на початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року. З них від 30 до 35 були "важко озброєні".

За словами Плетенчука, українські сили станом на 15 лютого 2023 року "знищили" 26 бойових одиниць російського флоту і "серйозно пошкодили" ще 15.

Речник ВМС України також повідомив, що берегова охорона Росії (підпорядкована ФСБ Росії) має до 20 різних суден.

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