Чергове потоплення кидає в жах Кремль, це видно по мовчанню Путіна і його близького оточення. Чи справді ці події можуть змінити хід війни та як це вплине на подальші дії Росії у війні – обговорювали експерти в ефірі 24 Каналу. Читайте думки далі у матеріалі.

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Феноменальна спецоперація

Україна вже неодноразово нищить флот Росії протягом двох років повномасштабного вторгнення. Попри все, ворог і надалі зазнає великих втрат серед десантних кораблів. Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що у цьому не варто шукати "логіки росіян". Річ лише у роботі української розвідки.

"Це більше феноменальна робота наших спецслужб. Чесно, феноменальна робота, яка наразі не підлягає осмисленню. Справжні оцінки будуть тоді, коли будуть відкриті документи і стане відомо, як все організовувалося, особливо у розвідувальній частині", – сказав Черник.

Він наголосив, що знайти корабель у Чорному морі, хай він і доволі великий, це дуже складне завдання.

"Це доволі дорога машина, вона коштує сотні мільйонів доларів. Найголовніший висновок, який маємо зрозуміти, що паритет дійсно досягнуто. Ні про який десант у бік Чорноморського узбережжя уже говорити не доводиться. Та мушу наголосити, що на ведення бойових дій по всій лінії розмежування потоплення цього корабля жодним чином не впливає", – підсумував Черник.

Черник про потоплення корабля Росії: дивіться відео

Наскільки важливим для Росії був корабель

Попри усі поразки у морі, росіяни і надалі використовуватимуть ВДК. Річ у тім, що великі десантні кораблі проєкту 775 можуть брати на борт до 500 тонн найрізноманітніших вантажів. Умовно, це 12 танків або 340 – 400 людей десанту.

Також такі кораблі є вагомими для Росії, адже у Крим треба довозити нескінченні ресурси.

Попри те, що є залізнична нитка Кримського мосту, а з огляду на те, що півострів треба "огинати" – буває так, що зручніше саме цим кораблем довести необхідні вантажі,

– вважає Петро Черник.

Саме тому потоплення ВДК суттєво б'є по логістиці ворога, його потенціал зменшується.

Водночас ізраїльський журналіст Цві Зільбер висловив думку, що росіяни після чергової втрати корабля боятимуться наближатись до України у морі.

"Думаю, після цього потоплення вони заберуться далеко в Абхазію і стоятимуть там якомога далі від українських дронів. На цьому протистояння у Чорному морі буде припинено", – сказав він.

До слова. Черник зазначив, що кількість відповідних російських кораблів порахувати складно. Однак можна припустити, що таких кораблів у російському строю було мінімум 10 – 12.

Чим дивує командування флоту

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп поділяє думку інших експертів, що потоплення є великим успіхом України.

Однак також наголосив, що росіяни самі ж не вберегли "Цезаря Кунікова". Це його дивує.

Я не можу не здивуватися, як діє командування Чорноморського флоту у цій війні. Кораблі неодноразово підставляють під удар засобам української армії. Про ці засоби і про їх ефективність Росії дуже добре відомо, тому вони б мали запобігати цьому,

– зазначив Шарп.

Для нього очевидно, що уроки над помилками Росія не робить, адже це вже не перший корабель на дні.

Звісно, він не виключає моменту, що на кораблі просто не було гармат, аби захищатись. Ймовірно, вогонь не встигли відкрити або ж цього просто не було видно на кадрах.

"Та варто розуміти наступне – були ці гармати чи ні, в цілому російські кораблі не підготовлені до протистояння такій загрозі. Таке протистояння – це комплекс заходів, починаючи від посилення озброєння самого корабля. Також, наприклад, забезпечення захисту іншими кораблями, які пристосовані до таких загроз. Мовиться і про захист з повітря", – пояснив Шарп.

На жаль чи на щастя, та до такого протистояння Росія далека, це доводять факти знищень кораблів.

Водночас російський опозиційний журналіст та редактор The Insider Тимур Олевський висловив думку, що такі безглузді дії ворога можуть вказувати на те, що у Росії все дуже погано.

Вочевидь усе настільки погано, що в корабля, який має таке значення, не було жодного військового ескорту. Не було нікого, хто його міг би підтримати й прикрити,

– сказав Олевський.

Шарп про командування флоту: дивіться відео

Наслідки для Росії – плачевні

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко назвав потоплення "Кунікова" суттєвим ударом.

"Я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті", – зазначив Мусієнко.

Водночас військовий експерт Роман Світан вважає, що у росіян є велика перспектива у 2024 році нарешті позбутись великої проблеми. Їм не потрібно буде думати, куди подіти Чорноморський флот після звільнення Україною Криму.

Річ у тім, що росіяни ще восени минулого року переганяли свої кораблі у Новоросійськ. Відтак, хотіли убезпечити їх від українських атак. Однак весь Чорноморський флот туди не поміщається. Україна розв`яже цю проблему, потопивши решту кораблів, впевнений Світан.

Це серйозне знищення. Наше ГУР виконує серйозне завдання щодо мостів у Крим. "Морський міст" – це ВДК, "повітряний міст" – це Іл-76, які ГУР палить ще й на російській території. Сухопутний коридор поки що можемо діставати лише ракетами,

– підсумував Світан.

Він впевнений, що незабаром вирішиться "доля" й Кримського мосту.

Світан про потоплення чергового ВДК Росії: дивіться відео

Потужний ляпас Путіну

Цві Зільбер висміяв цю подію, зокрема мовчазну реакцію Кремля.

"Я думаю, що у Путіна давно вже ідіосинкразія щодо флоту, ще з часів підводного човна "Курськ", тому і не хочуть коментувати втрату чергового корабля", – зазначив він.

Довідка. Ідіосинкразія – це підвищена чутливість організму до деяких неспецифічних подразників.

"Вже всі звикли до "атрєцатєльнава всплитія" російського флоту. Вони справді виглядають карикатурними і жалюгідними. Великий респект українським операторам дронів", – сказав Зільбер.

Коли такий "грізний" диктатор стає посміховиськом, всі починають з нього сміятись, то це вже зворотний відлік,

– додав журналіст.

Цві Зільбер про потоплення ВДК Росії: дивіться відео

Петро Черник також вважає, що подія є вагомим ляпасом ворогу.

"Це дуже серйозний моральний ляпас для росіян, бо вони ж і досі стверджують, що їхній флот наймогутніший у світі, особливо в Акваторії Чорного моря", – сказав Черник.

Зверніть увагу! Росія втратила пошкодженими або знищеними вже 11 кораблів від 24 лютого 2022 року.