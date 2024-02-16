Про це сказав 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що така інформація "прилітає з боліт" на Росії. Також він говорив про дефіцит снарядів, гарячу ситуацію в Авдіївці та зброю від партнерів – усе читайте далі у матеріалі.

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Чи можливі повторні атаки за "Цезаря Кунікова"

Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги. Це пов'язано із тим, що окупанти, ймовірно, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля "Цезаря Кунікова". Він пішов під воду 14 лютого. Чи спостерігається з боку росіян накопичення ресурсів і підготовка до ймовірного нового обстрілу найближчими днями?

Довідка. "Цезар Куніков" – одне із найновіших російських суден. Саме тому його потоплення Силами оборони України є великим ляпасом Владіміру Путіну. Усе, що відомо про легендарне знищення – читайте у матеріалі.

Те, що стосується обстрілів росіян. Треба розуміти, що у разі оголошення тривоги усі мають обов'язково виконувати ті заходи, які необхідні. Обов'язково перебувати в безпечних місцях. Якщо хтось не дотримується, майте на увазі, що це може мати для вас дуже складні наслідки.

Те, що стосується атак ворога. Немає значення, чи то за корабель, чи то за інші речі (помста – 24 Канал). Триває війна, вони атакують нашу країну, атакують наші мирні міста у будь-який день, незалежно від того, що відбувається.

Щодо того, що наші Збройні Сили нищать їх Чорноморський флот – так це наше завдання, воно було, є і буде. Це не остання втрата Росії, я більше ніж в цьому впевнений.

Хочу зауважити, що після цих подій, які відбувалися останнім часом у Чорному морі, зняли командувача Чорноморського флоту Росії з посади. Принаймні таку інформацію ми вже отримуємо із боліт в Московії.

Окупанти перетворили свої десантні кораблі на пороми. Відповідно, ними вони можуть перенаправляти техніку, боєприпаси та інше. Наскільки знищення та пошкодження військових кораблів є болісним ударом по логістиці окупантів? Чи відомі вам додаткові деталі про екіпаж та про те, що могли окупанти перевозити на "Цезарі Кунікову"?

Вони перевозять засоби ураження, техніку. Маєте рацію, коли ви кажете, що вони використовують ці кораблі насамперед для постачання допомоги на тимчасово окуповану частину нашої території в Крим з іншої частини Росії. Це засоби ураження, боєприпаси, тому знищення кожної одиниці такого транспортного військового засобу – це для нас велика перемога, а для Росії – проблеми.

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Коли ЗСУ знищать Керченський міст, росіяни опиняться у пастці. Вони не матимуть десантних кораблів, а тому доведеться вибиратися літаками або надувними матрацами. Дійсно, тоді виходу не буде, якщо все ж таки флот Росії буде повністю знищений.

Я можу сказати, що історія повторюється. Крим неодноразово ставав містом, з якого, відпливала велика кількість людей. Колись це були патріоти чи інші люди, а в цей час це будуть окупанти. Вони точно будуть звідти тікати. Ми зробимо все можливе та неможливо, щоб це сталося якомога раніше.

Пекло в Авдіївці

В Авдіївку термінового перекинули бійців Третьої штурмової бригади для посилення українських військ. Яким ви бачите розвиток подій в місті та довкола Авдіївки? Якою є зараз ситуація? Чи варто готуватися до можливого нашого відступу із міста?

Ситуація дуже складна, важка і треба розуміти, що наші військові при необхідності будуть приймати відповідні рішення. Наголошую, що тут немає ніякого катастрофічного питання. Річ у тім, що саме місто майже знищено вщент. Його майже не існує як міста.

На війні взагалі немає жодного дня, який був би легким. Починаючи з 24 лютого, кожен день війни – це складний, важкий день боротьби за нашу перемогу, незалежність, рідну землю.

Важливо! У Білому домі визнали, що ситуація в Авдіївці критична через нестачу боєприпасів. Там висловились про великий ризик переходу міста під контроль росіян.

Як нам реагувати на ймовірний відступ? І тут варто наголосити, що життя українського бійця та кожного українця – це наша найважливіша цінність.

Життя кожного громадянина нашої країни – це для нас максимальна цінність, за яку ми маємо боротися. Те, що стосується слова "відступ", ми такі слова словосполучення не використовуємо, вони є абсолютно некоректні.

Є розуміння, що за потреби військові мають здійснювати ті чи інші маневри. Все для того, щоби досягати того успіху, який вони мають досягати. Для цього нам треба розуміти, що життя наших людей є неоціненне. Якщо є необхідність, командири мають право приймати ті чи інші рішення.

Ще раз наголошую, не треба з цього робити якоїсь трагедії. Маневри на війні – звичайна справа. Часто починають дуже багато до цього привертати уваги, розповідати, що "все пропало". Насправді війна – складна річ. Якщо за потреби необхідні будуть маневри, вони будуть здійснені.

Результати засідання "Рамштайн"

Те, що так само хвилює українців – це зустріч "Рамштайн", яка відбулась 14 лютого. Що нам конкретно пообіцяли наші партнери? Найголовніше, чи цього ми очікували? Необхідну зброю поставлять нам найближчим часом, чи все ж таки потрібно буде почекати?

Я хочу зауважити, що всі спроби Російської Федерації внести розбрат в країни, які допомагають нам, зазнали фіаско. Пам'ятаєте, що останнім часом дуже часто вони розповідали, що Захід не буде нам допомагати, що партнерам вже набридла ця війна. Однак цього не відбувається.

Відбуваються засідання на відповідному рівні. Я хочу зауважити, що всі домовленості з нашими партнерами обов'язково рано чи пізно виконуються. Якщо є якісь затримки – то вони суто технічні з певних причин.

Всі домовленості, які ми отримуємо від наших партнерів, виконуються. Ба більше, я більш ніж впевнений, що в цьому році (2024 рік – 24 Канал) ми отримаємо те, що стосується дронів. Отримаємо те, що стосується F-16 та багатьох інших засобів ураження ворога. Усе обов'язково буде на нашій території для того, щоб ми просувалися вперед до нашої перемоги.

"Бавовна" у Росії набирає обертів

Нас не може натішити, що на території Росії щось горить та вибухає. Зокрема, відбулась велика пожежа на нафтобазі у Курську. У Росії, звісно ж, заявили про атаку українських безпілотників. Якщо говорити про усі вибухи, "бавовни" на нафтобазах, які залучені у постачанні окупаційному війську саме паливно-мастильних матеріалів, – наскільки це зараз зриває забезпечення окупаційних військ?

Я можу сказати, що це точно їм не допомагає. Кожна знищена нафтобаза, кожен знищений об'єкт, який долучений до війни на території нашої країни, – буде знищений на території Росії, це буде продовжуватися.

Дивіться на мапі, де розташована нафтобаза "Польова" у Курську

Ми не збираємося зупинятися в цих своїх діях, тому що ці об'єкти несуть загрозу нашим громадянам, нашим дітям, людям похилого віку. Ця мерзота періодично атакує наші мирні міста, які не беруть участі у війні безпосередньо, тому що воюють військові.

Вони за це будуть обов'язково покарані і ми будемо цю роботу продовжувати. Проблеми на Росії обов'язково будуть накопичуватися. Рано чи пізно настане час, коли будуть відбуватись процеси, які призведуть до деколонізації на Росії.

Росіяни почали готувати свої військові аеродроми до можливих ударів. У різних регіонах Росії провели певні навчання. Сили оборони України неодноразово атакували військові аеродроми і на території Росії, і на тимчасово окупованих Росією територіях. До чого готуються росіяни? Можливо, щось відчувають?

Я хочу зауважити, що у нас є спроможності добратися до Санкт-Петербурга, який вони, мабуть, скоро будуть перейменовувати на Ленінград. Майте на увазі, що всі об'єкти, які будуть під зоною ураження наших Збройних Сил, вони обов'язково будуть уражені. Це тільки питання часу.

Я не буду зараз в ефірі наголошувати, що це за програма та як вона діє. Однак можу сказати й подякувати всім, хто в цьому бере участь. І цілі, які намічені Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, нашим президентом, обов'язково будуть знищені.

Очікування від турне Зеленського

Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, відвідає і Німеччину, і Францію. Які цілі візитів і чого варто очікувати від цих зустрічей?

Інформація про пересування президента закрита. Офіційно відомо про візити до Франції та Німеччини, а подальші кроки нашого президента закриті з погляду безпеки.

Те, що стосується візиту у Францію. З великою ймовірністю, там буде підписана угода, початок якої було покладено на саміті НАТО – про безпеку і допомогу нашій країні.

Те, що стосується Німеччини, там буде щорічна Мюнхенська конференція, де збираються лідери світу й обговорюють, яким має бути світ.

Чи посилилась загроза з Білорусі

Стало відомо, що у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Цей регіон межує, відповідно, з нашою країною – це Житомирська та Рівненська області. Чи відомі вам причини введення цього режиму?

Ми відстежуємо ситуацію, яка там відбувається. Це не перші заходи, які вони там вживають. Нам не треба з цього приводу хвилюватися.

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У нас є чітке розуміння, що наші військові перебувають на відповідних місцях дислокації. У разі необхідності вони обов'язково будуть надавати відповідний супротив.