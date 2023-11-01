Зараз Bayraktar уже не використовують так широко, як раніше. І на це є певні причини.

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Успіхи турецьких безпілотників

OSINT-проєкт Oryx, який займається розвідкою на основі відкритих джерел (фото та відео), навів статистику успішних влучань по техніці росіян за допомогою БпЛА Bayraktar.

Скільки техніки вразили Bayraktar TB2 на початку війни:

п'ять танків;

шість буксируваних артилерійських установок;

шість кораблів;

два потяги матеріально-технічного забезпечення;

дві реактивні системи залпового вогню;

дві зенітні установки;

десятки ракет типу "земля-повітря".

Що змінилося

Офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх говорить, що тепер ці турецькі безпілотники "обмежено корисні". Хоча дрони досі напрочуд важливі для фронту, є певні тактичні обмеження.

Росіяни зміцнюють свою протиповітряну оборону та вдосконалюють засоби радіоелектронної боротьби. Тож "байрактари", за словами розвідника, тепер використовують обмежено. Володимир Валюх повідомив, що останній політ TB2, який він спостерігав, тривав лише пів години. Він подякував Туреччині за цю зброю, але констатував, що "важко знайти ситуації, де їх можна використовувати".

Турецький виробник не такий скептичний

У компанії Baykar, яка виробляє дрони, кажуть, що "Байрактари" можуть залишатися в повітрі 27 годин. А те, що нема відеофіксації роботи безпілотників, іще не означає, що дрони зникли з ужитку.

Наразі Bayraktar TB2 в основному використовують для здійснення щоденних польотів для відстеження цілей, що може бути таким же цінним, як і атака,

– каже генеральний директор компанії Халук Байрактар.

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