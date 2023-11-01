Українські розвідники уразили російську радіолокаційну станцію. Це сталося у Бєлгородської області.
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Особовий склад теж зазнав втрат
Воїни Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з побратимами із Сил спеціальних операцій та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 "Подлет".
Це обладнання ворог міг використовувати для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. ️Об’єкт пошкодили на кордоні із Росією, поблизу населеного пункту Красная поляна Шебекінського району Бєлгородської області.
Радіолокаційна станція вийшла з ладу. Крім цього, особовий склад також зазнав втрат.
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Втрати ворога перевищили 300 тисяч бійців
- Кількість російських військових, яких вдалось знищити за час війни, перевалила за 300 тисяч. Такі шалені цифри показують вправність ЗСУ та деградацію російської армії. Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь розповів, що після закінчення війни можна буде краще оцінити наскільки вдалось знищити російський військовий потенціал.
- Західні аналітики називають дещо меншу цифру. Більш того, варто зрозуміти, наскільки ця кількість знищених окупантів є величезною. Починаючи велику війну з Україною, армія Росії налічувала близько 150 – 200 тисяч осіб. Фактично ЗСУ знищили усіх їх і ще половина цієї кількості стала "двохсотими".
- Російська армія, очевидно, деградує, тому що оборонно-промисловий комплекс Росії не може випускати новітні танки, бронетехніку та вертольоти в потрібних обсягах. А радянські арсенали, які використовують зараз натомість, рано чи пізно закінчаться.