Украинские разведчики поразили российскую радиолокационную станцию. Это произошло в Белгородской области.
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Личный состав тоже понес потери
Воины Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с собратьями из Сил специальных операций и 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет".
Это оборудование враг мог использовать для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. ️Объект был поврежден на границе с Россией, вблизи населенного пункта Красная поляна Шебекинского района Белгородской области.
Радиолокационная станция вышла из строя. Кроме этого, личный состав также понес потери.
ГУР уничтожили радиолокационную станцию врага: смотрите видео
Потери врага превысили 300 тысяч бойцов
- Число российских военных, которых удалось уничтожить за время войны, перевалило за 300 тысяч. Такие сумасшедшие цифры показывают сноровку ВСУ и деградацию российской армии. Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал, что после окончания войны можно будет лучше оценить, насколько удалось уничтожить российский военный потенциал.
- Западные аналитики называют несколько меньшую цифру. Более того, стоит понять, насколько это количество уничтоженных оккупантов огромно. Начиная великую войну с Украиной, армия России насчитывала около 150 – 200 тысяч человек. Фактически ВСУ уничтожили всех их и еще половина этого количества стала "двухсотыми".
- Российская армия, по всей видимости, деградирует, потому что оборонно-промышленный комплекс России не может выпускать новейшие танки, бронетехнику и вертолеты в нужных объемах. А советские арсеналы, которые используют сейчас вместо этого, рано или поздно закончатся.