Миф о "второй армии мира" разрушен до основания. Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что после окончания войны можно будет лучше оценить насколько удалось уничтожить российский военный потенциал.

Следует просмотреть Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Россия теряет бешеное количество техники и военных

Западные аналитики называют несколько меньшую цифру. Более того, стоит понять, насколько это количество уничтоженных оккупантов огромно. Начиная великую войну с Украиной, армия России насчитывала около 150 – 200 тысяч человек. Фактически ВСУ уничтожили всех их и еще половина из них стали "двухсотыми".

Потери невероятны. Но на сегодня, по данным ГУР МО, на территории Украины находится около 400 – 440 тысячная группировка. Действительно их много, но их качество уже не сравнимо с теми, кто заходил в Украину 24 февраля 2022 года,

– заметил Михаил Самусь.

Однако не менее важны потери захватчиков в технике: танки, бронемашины, артсистемы, системы ПВО и т.д.

"Путинский режим может набрать больше людей, даже несколько раз по 300 тысяч в Украину завозить. Но это будут те пехотные, линейные подразделения, которые сравнимы только с подразделениями Первой мировой войны. Потому что без техники они будут легко уничтожены", – объяснил военный эксперт.

Украинская армия идет другим путем: повышение технологичности В частности, большие надежды возлагают на дроны и масштабирование уже существующих проектов – ударные и FPV-дроны.

Уделяют внимание и изменению доктрины украинской армии, которую демонстрируют даже через создание ударных рот БпЛА.

Михаил Самусь о том, как количество потерь влияет на россиян: смотрите видео

Уже далеко не "вторая армия"

По результатам этой войны, можно четко увидеть в каком состоянии получится русская армия. Вероятно, никто тогда не захочет ее назвать "второй армией мира".

Российская армия сейчас уезжает на потенциале советской армии. То есть, они буквально в первые месяцы потеряли тот потенциал, который условно построили с 2010 года, когда начали реформу. Они надеялись полностью перейти на новую доктрину, которую, кстати, скопировали с американской,

– заметил Самусь.

Россияне планировали перейти на новые технологии, новую бронетехнику и новые самолеты 5-го поколения. А в результате триллион долларов просто разворовали и ни одну из запланированных программ им не удалось завершить.

"Они входили в Украину на танках и бронетехнике, которые создавали в течение советско-российского периода. А сейчас уже достают устаревшие танки, бронетранспортеры, ББМ. С самолетами ситуация была лучше, пока украинские войска не начали избивать ATACMS по аэродромам армейской авиации", – подчеркнул Самусь.

Российская армия, очевидно, деградирует, потому что оборонно-промышленный комплекс России не может выпускать новейшие танки, бронетехнику и вертолеты в нужных объемах. А советские арсеналы, которые используют сейчас вместо этого, рано или поздно закончатся.

Актуальные потери россиян в войне

Начиная с 24 февраля 2022 года, российская армия уменьшилась на безумное количество личного состава. За 20 месяцев войны Вооруженные Силы Украины ликвидировали около 301 490 оккупантов. А за прошедшие сутки 31 октября удалось уничтожить 680 россиян.

Однако немалые потери захватчиков и в технике. Так, с начала войны ВСУ уничтожили: