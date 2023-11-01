Міф про "другу армію світу" зруйновано вщент. Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що після закінчення війни можна буде краще оцінити наскільки вдалось знищити російський військовий потенціал.

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Росія втрачає шалену кількість техніки і військових

Західні аналітики називають дещо меншу цифру. Більш того, варто зрозуміти, наскільки ця кількість знищених окупантів є величезною. Починаючи велику війну з Україною, армія Росії налічувала близько 150 – 200 тисяч осіб. Фактично ЗСУ знищили усіх їх і ще половина із них стали "двохсотими".

Втрати неймовірні. Але на сьогодні, за даними ГУР МО, на території України перебуває близько 400 – 440 тисячне угруповання. Справді їх є багато, але їхня якість вже не до порівняння із тими, хто заходив в Україну 24 лютого 2022 року,

– зауважив Михайло Самусь.

Однак не менш важливими є втрати загарбників у техніці: танки, бронемашини, артсистеми, системи ППО тощо.

"Путінський режим може набрати більше людей, навіть кілька разів по 300 тисяч до України завозити. Але це будуть ті піхотні, лінійні підрозділи, які можна порівняти лише з підрозділами Першої світової війни. Бо без техніки вони будуть легко знищені", – пояснив військовий експерт.

Українська армія йде іншим шляхом: підвищення технологічності. Зокрема, великі надії покладають на дрони та масштабування тих проєктів, які вже існують – ударні та FPV-дрони.

Приділяють увагу й зміні доктрини української армії, яку демонструють через навіть створення ударних рот БпЛА.

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Вже далеко не "друга армія"

За результатами цієї війни, можна чітко буде побачити в якому стані вийде російська армія. Ймовірно, ніхто тоді не захоче її назвати "другою армією світу".

Російська армія зараз їде на потенціалі радянської армії. Тобто вони буквально в перші місяці втратили той потенціал, який умовно збудували з 2010 року, коли почали реформу. Вони сподівались повністю перейти на нову доктрину, яку, до речі, скопіювали з американської,

– зауважив Самусь.

Росіяни планували перейти й на нові технології, нову бронетехніку та нові літаки 5-го покоління. А в результаті трильйон доларів просто розікрали і жодну із запланованих програм їм не вдалось завершити.

"Вони входили в Україну на танках і бронетехніці, які створювали впродовж радянського-російського періоду. А зараз уже дістають застарілі танки, бронетранспортери, ББМ. З літаками ситуація була краща, поки українські війська не почали бити ATACMS по аеродромах армійської авіації", – наголосив Самусь.

Російська армія, очевидно. деградує, тому що оборонно-промисловий комплекс Росії не може випускати новітні танки, бронетехніку та вертольоти в потрібних обсягах. А радянські арсенали, які використовують зараз натомість, рано чи пізно закінчаться.

Актуальні втрати росіян у війні

Починаючи з 24 лютого 2022 року, російська армія поменшала на шалену кількість особового складу. За 20 місяців війни Збройні Сили України ліквідували близько 301 490 окупантів. А за минулу добу 31 жовтня вдалось знищити 680 росіян.

Однак чималі втрати загарбників і в техніці. Так, з початку війни ЗСУ знищили: