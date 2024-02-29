О том, что недалеко от острова Змеиный произошло землетрясение сообщили в Главном центре специального контроля. По их данным, зафиксировали толчки около 19 часов вечера.

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Толчки были слабыми

Как отметили специалисты из этого центра, подземные толчки были слабыми. Если говорить об их магнитуде, то она – 2,7.

В то же время сотрудники центра отметили, что колебания имели возможность почувствовать жители, которые живут на верхних этажах. Собственно, при условии, что на момент подземных толчков они находились внутри.

Эпицентр землетрясения был в Черном море, 17 километров к югу от острова Змеиный, на глубине 5 километров. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,

– отметили в центре.

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