О том, что недалеко от острова Змеиный произошло землетрясение сообщили в Главном центре специального контроля. По их данным, зафиксировали толчки около 19 часов вечера.
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Толчки были слабыми
Как отметили специалисты из этого центра, подземные толчки были слабыми. Если говорить об их магнитуде, то она – 2,7.
В то же время сотрудники центра отметили, что колебания имели возможность почувствовать жители, которые живут на верхних этажах. Собственно, при условии, что на момент подземных толчков они находились внутри.
Эпицентр землетрясения был в Черном море, 17 километров к югу от острова Змеиный, на глубине 5 километров. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,
– отметили в центре.
Последние новости о землетрясениях в Украине и в мире
- 18 февраля землетрясение зафиксировали в Тернопольской области. В Главном центре специального контроля отметили, что толчки зафиксировали около 11:07. А глубина подземных колебаний достигала 5 километров. Что касается магнитуды, то ее отметка – 2,6.
- Подземные толчки зафиксировали также 6 февраля в Ивано-Франковской области. Колебания силой 2,6 зафиксировали неподалеку горнолыжного курорта "Буковель". В Главном центре специального контроля отметили, что источник землетрясения пролегал на глубине 4 километров и на расстоянии 12 километров от города Яремче.
- 22 января мы рассказывали о землетрясении магнитудой 7. Его зафиксировали в Китае на границе с Кыргызстаном и Казахстаном. Известно, что подземные колебания были достаточно мощными. Вследствие этого десятки многоэтажек в трех странах затрясло.
- Данные служб отмечают, что эпицентр был расположен на китайско-киргизской границе. Если точнее, то за 121 километр к западу от китайского уезда Аксу и за 270 километров к юго-востоку от Алма-Аты в Казахстане.