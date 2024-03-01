О землетрясении на Полтавщине сообщили в Главном центре специального контроля. Там отметили, что землетрясение было еле ощутимым, передает 24 Канал.
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Толчки были едва ощутимыми
Как отметили специалисты, землетрясение произошло в селе Бузиновщина Решетиловского района Полтавской области. Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксировали на глубине 10 километров в 02:22.
В Главном центре специального контроля отметили, что такие землетрясения относятся к еле ощутимым. Они объяснили, что такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
К слову, подобные по силе землетрясения на Полтавщине регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 соответственно.
Смотрите на карте, где зафиксировали землетрясение 1 марта
Землетрясения в Украине: последние новости
- В среду, 28 февраля, незначительное землетрясение зафиксировали вблизи острова Змеиный. Подземные толчки магнитудой 2,7 зафиксировали вечером – около 19 часов. Эпицентр землетрясения был в Черном море, 17 километров к югу от острова Змеиный, на глубине 5 километров.
- 18 февраля произошло землетрясение в Тернопольской области. Магнитуда достигала 2,6 на глубине 5 километров. По классификации такое землетрясение относят к еле ощутимым.
- В феврале также зафиксировали землетрясение в Ивано-Франковской области. По сообщениям специалистов, 6 февраля около 6 утра были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2.6. К слову, эпицентр землетрясения был неподалеку от "Буковеля".