О землетрясении на Полтавщине сообщили в Главном центре специального контроля. Там отметили, что землетрясение было еле ощутимым, передает 24 Канал.

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Толчки были едва ощутимыми

Как отметили специалисты, землетрясение произошло в селе Бузиновщина Решетиловского района Полтавской области. Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксировали на глубине 10 километров в 02:22.

В Главном центре специального контроля отметили, что такие землетрясения относятся к еле ощутимым. Они объяснили, что такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

К слову, подобные по силе землетрясения на Полтавщине регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 соответственно.

Смотрите на карте, где зафиксировали землетрясение 1 марта

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