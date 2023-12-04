4 декабря в полночь по киевскому времени на территории Румынии, возле гор Вранча, произошло землетрясение с магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Эпицентр земельных толчков был в 134 километрах от Украины, поэтому некоторые жители города Измаил могли испытать незначительные колебания.
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Есть ли угроза для Украины
В Главном центре специального контроля отмечают, что землетрясение не угрожает населению. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Ранее землетрясение в районе гор Вранча также было зарегистрировано 26 ноября 2023 года.
Что такое зона ВранчаЗона Вранча считается одним из самых больших сейсмических узлов Европы. Там сосредоточены очаги многих землетрясений с максимальной магнитудой 8,3. Так, они могут распространяться на значительное расстояние, что представляет угрозу для зданий на территории Юго-Западной Украины.
Землетрясения в других регионах
- Уже второй день подряд в Филиппинах фиксируют мощные землетрясения. Там идет эвакуация населения. Однако значительных повреждений нет.
Кроме того, в Японии, на острове Хачидзидзима, зафиксировали цунами. Волны достигали 40 сантиметров в высоту.
- Ранее отмечалось, что в Непале, в западном регионе Джаджаркот, произошло сильное землетрясение. В результате было обнаружено 157 погибших и 197 пострадавших. Некоторые дома получили повреждения.