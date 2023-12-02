В субботу, 2 декабря, на Филиппинах в течение 3 часов произошла серия из 22 землетрясений. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), были землетрясения магнитудой от 5,0 до 7,6.
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Какая ситуация на Филиппинах
Эпицентр мощного землетрясения залегал на глубине 39 миль (около 63 километров). По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Соцсетями распространяются жуткие кадры с места событий. На одном из видео можно увидеть, как люди застали землетрясение в ночном клубе и торговом центре. У многих из них случилась паника. Одни пытались скрыться за крепкими объектами, а другие с криками убегали из помещений, пока повсюду падали разные предметы.
У людей случилась паника из-за мощных толчков: смотрите видео
На другом видео можно увидеть, что из-за землетрясения вода залила пол в ванной комнате.
От толчков вода из ванны вылилась на пол: смотрите видео
Какие последствия этих землетрясений
Из-за серии землетрясений может произойти цунами. Его ожидают в Японии и на Филиппинах.
Поэтому жителей прибрежных территорий призвали эвакуироваться. На Филиппинах ожидают цунами высотой более 3 метров, а на тихоокеанском побережье Японии высота волн может составлять 1 метр.
Землетрясения в других странах
- Не так давно на юго-западе Исландии на улице образовалась большая трещина в результате землетрясения. Из-за него местные власти эвакуировали 4 000 жителей города Гриндовик.
- Как сообщалось ранее, в западном регионе Джаджаркот в Непале на границе с Индией произошло очень мощное и разрушительное землетрясение. В результате 157 человек погибли, еще 197 пострадали.
- Напомним, в Словакии тоже произошло землетрясение. Его ощутили даже в Украине жители Закарпатской и Львовской областей.