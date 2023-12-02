У суботу, 2 грудня, на Філіппінах упродовж 3 годин сталася серія з 22 землетрусів. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), були землетруси магнітудою від 5,0 до 7,6.

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Яка ситуація на Філіппінах

Епіцентр найпотужнішого землетрусу залягав на глибині 39 миль (близько 63 кілометрів). За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

Соцмережами ширяться моторошні кадри з місця подій. На одному з відео можна побачити, як люди застали землетрус у нічному клубі та торговому центрі. У багатьох з них сталася паніка. Одні намагалися сховатися за міцними об'єктами, а інші з криками тікали з приміщень, поки всюди падали різні предмети.

У людей сталася паніка через потужні поштовхи: дивіться відео



На іншому відео можна побачити, що через землетрус вода залила всю підлогу у ванній кімнаті.

Від поштовхів вода з ванни вилилася на підлогу: дивіться відео



Які наслідки цих землетрусів

Через серію землетрусів може статися цунамі. На нього очікують у Японії та на Філіппінах.

Через це жителів прибережних територій закликали евакуюватися. На Філіппінах очікують на цунамі заввишки понад 3 метри, а на тихоокеанському узбережжі Японії висота хвиль може становити 1 метр.

Землетруси в інших країнах