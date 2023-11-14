Ісландське метеорологічне управління висловило занепокоєння щодо потенційного впливу на розташовану неподалік геотермальну електростанцію, що додає ситуації ще більшої гостроти.

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Аерофотозйомка, що поширюється в соціальних мережах, показує значну тріщину в землі, яка випускає пару в повітря, причому деякі тріщини спричиняють зміщення будівель і доріг у Гріндавіку.

Метью Джеймс Робертс, директор відділу обслуговування та досліджень метеорологічного бюро, наголосив на невизначеності ситуації, що склалася.

Ми вважаємо, що це вторгнення буквально висить, перебуваючи в рівновазі трохи нижче земної поверхні,

– заявив він, підкресливши відсутність визначеності щодо потенційного виверження та його наслідків.

Постраждала територія лежить між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, що зумовлює високу сейсмічну активність Ісландії. Перспектива потужного виверження вулкана викликає занепокоєння щодо загальнонаціональних збоїв, нагадуючи про хаос, спричинений виверженням вулкана Ейяф'ятлайокудль у 2010 році, що призвело до масових скасувань авіарейсів.

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Хоча евакуація Гріндавіка гарантує безпеку його мешканців, загальне лихо, спричинене цією ситуацією, чинить вплив на всю Ісландію. Зараз країна перебуває у стані пильності, очікуючи подальших повідомлень про потенційну загрозу виверження вулкана.