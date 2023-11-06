Дослідження Хансена, яке планують опублікувати в Oxford University Press вказує на те, що людство перебуває на траєкторії, яка перевищить критичні 1,5 градуси Цельсія потепління – поріг, встановлений міжнародними лідерами в Паризькій угоді 2015 року – вже протягом цього десятиліття.

Ще одне попередження Науковці б'ють на сполох через посилення екстремальних кліматичних явищ

Щобільше, дослідження прогнозує, що до 2050 року Земля вже переживе потепління на 2 градуси за Цельсієм, що викликає тривогу.

Межа в 1,5 градуси – це мертвіше, ніж дверний цвях,

– заявив Хансен під час прес-конференції в четвер.

Проблема серйозніша, ніж здавалося

Значним предметом суперечок серед вчених-кліматологів є ступінь потепління, яке стане наслідком подвоєння рівня вуглекислого газу (CO2) в атмосфері Землі порівняно з доіндустріальним рівнем.

Дослідження 1979 року показало, що це може призвести до підвищення температури від 1,5 до 4,5 градусів за Цельсієм. З часом консенсус змістився в бік більш поміркованої цифри: Міжурядова група експертів ООН з питань зміни клімату припускає підвищення на 3 градуси.

Однак останнє дослідження Хансена представляє ще більш похмурий сценарій. Використовуючи палеокліматичні дані, його дослідження показує, що подвоєння CO2 може призвести до тривожного потепління на 4,8 градуса.

Чому так станеться

Основною причиною такої підвищеної оцінки є зменшення кількості антропогенних аерозолів в атмосфері.

Аерозолі, хоч і шкідливі для здоров'я людини, в контексті зміни клімату стали палицею з двома кінцями. Вони слугують для відбиття сонячного світла та охолодження атмосфери. Оскільки глобальні правила обмежують викиди цих забруднювачів у повітря, їхнє скорочення сприяє прискоренню глобального потепління. Отже, планета починає відчувати на собі всі наслідки цієї тенденції потепління.

Важливо зазначити, що не всі кліматологи погоджуються з прогнозом Гансена про 4,8 градуса за Цельсієм. Зік Хаусфатер, дослідник клімату з Berkeley Earth, висловив скептицизм щодо прогнозу, вважаючи його завищеним порівняно з існуючими оцінками в науковій літературі.

А тим часом Учені намагаються модифікувати деякі рослини, щоб ті поглинали більше вуглекислого газу

Наразі рівень вуглекислого газу в атмосфері неухильно зростає і досяг приблизно 150 відсотків від рівня 1750 року. Попри постійні зусилля, спрямовані на зменшення викидів парникових газів, наукова спільнота в основному погоджується з тим, що перевищення встановленого Паризькою угодою ліміту в 1,5 градуса Цельсія стає все більш імовірним.