Наслідки цієї тенденції, яка не є рівномірною в різних частинах Світового океану, мають далекосяжні наслідки, впливаючи на танення льоду, екосистеми та екстремальні погодні явища.

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У чому причина

Першопричиною цього явища є зростання концентрації парникових газів в атмосфері, насамперед через діяльність людини. Ці гази затримують тепло в кліматичній системі, спричиняючи потепління в повітрі, на суші та в океанах.

Важливою функцією океанів є поглинання понад 90% надлишкового тепла, що зберігається в кліматичній системі, допомагаючи сповільнити загальні темпи зміни клімату. Однак цей життєво важливий процес має негативні наслідки, включно з таненням полярних льодовиків, змінами в морських екосистемах і пошкодженням коралових рифів, які дуже чутливі до змін температури океану.

Деталі дослідження

Дослідження мало на меті визначити, де океан поглинає найбільше тепла, використовуючи комплексну оцінку всіх наявних даних про нагрівання океану. Ці джерела даних включали поточну інформацію з програми буїв Арго, яка використовує роботизовані інструменти для збору даних, а також нечисленні записи з 1950-х років, коли вимірювання проводилися спорадично за допомогою бортових приладів на суднах.

Вивчаючи, як різні водні маси поглинають тепло, і кількісно оцінюючи їхній вплив на вміст тепла в океані, дослідники відкрили картину глобального потепління океану, яке проникає від поверхневих шарів до глибоководних.

Отримані дані свідчать про те, що потепління океану впливає на всі океанічні басейни, від тропіків до полярних регіонів, хоча і з регіональними відмінностями. За останні два десятиліття Південний океан зазнав найбільшого накопичення тепла, утримуючи майже стільки ж надлишкового антропогенного тепла, скільки Атлантичний, Тихий та Індійський океани разом узяті.

Примітно, що дві великі водні маси в межах Південного океану, що перебувають на глибинах від 300 до 1 500 метрів, відповідають за це утримання тепла.

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Дослідження завершується суворим нагадуванням про невизначеність щодо майбутнього поглинання тепла океанами. Сценарій, за якого океани поглинатимуть менше тепла, може мати серйозні наслідки для темпів зміни клімату.

У світлі цих висновків дослідники наголошують на нагальній потребі посилення моніторингу океанів у всьому світі, приділяючи особливу увагу полярним океанам, субтропічним і прибережним морям. Такі зусилля з моніторингу мають важливе значення для підвищення точності прогнозів підвищення рівня моря і глибшого розуміння його впливу на різні екосистеми.