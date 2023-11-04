Американські вчені розробили ефективний процес перетворення діоксиду вуглецю на форміат. Цей матеріал можна використовувати замість водню або метанолу для отримання електрики.

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Деталі

Увесь процес, включно з уловлюванням та електрохімічною конверсією газу в твердий порошкоподібний форміат, який потім можна застосовувати в паливних елементах для виробництва електрики, вчені з MIT і Гарвардського університету продемонстрували в невеликих лабораторних умовах. Але вони переконані, що зможуть масштабувати його до промислових масштабів.

Форміат калію або натрію — солі мурашиної кислоти — вже виробляють промисловим методом і використовують як засіб проти обмерзання доріг. Це нетоксичний, невогненебезпечний, простий у зберіганні та транспортуванні препарат, який можна місяцями або навіть роками тримати в металевому контейнері, і він залишиться в стабільному стані.

Інші й менш ефективні методи перетворення вуглекислого газу на паливо включають два етапи:

Спочатку газ уловлюється хімічним шляхом і перетворюється на тверду форму, на карбонат калію.

Потім цей матеріал нагрівається для виведення діоксиду вуглецю та перетворення його на сировину для палива, наприклад, на окис вуглецю.

Проблема в тому, що другий етап має дуже низьку ефективність – менше 20% вихідного вуглекислого газу стає кінцевим продуктом.

Новий процес набагато ефективніший — коефіцієнт перетворення становить понад 90% і знімає потребу в етапі нагріву, оскільки вуглекислий газ спочатку перетворюють у проміжну форму рідкої металевої солі вуглекислої кислоти. Опісля цю рідину перетворюють на рідкий калій або натрій в електролізері, який використовує низьковуглецеву електрику: атомну, вітрову або сонячну енергію. Концентрований розчин форміату калію або натрію можна висушити до стану порошку, який відмінно зберігається у звичайних сталевих баках роками.

Паливо з форміатів може застосовуватися всюди, хоч у домашніх умовах, хоч у промисловому масштабі, запевняють дослідники. Наприклад, вдома можна поставити електролізер розміром із холодильник, який перетворюватиме вуглекислий газ на форміат. Його можна встановити на горищі або в підвалі, а за необхідності змішувати з водою, заливати в паливні елементи й нагрівати.