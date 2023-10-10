Зокрема, цей землетрус, за різними оцінками, мав магнітуду від 5,1 до 5,4. Його епіцентр був розташований у районі словацького міста Гуменне.

До теми Велика рідкість: якої сили землетрус стався у Львові

Які причини того, що землетрус відчули львів'яни

Сейсмолог і директор Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Олександр Кендзера розповів, що землетрус, який відчули львів'яни, був середнього класу. Зокрема, його глибина пролягала у 20 кілометрах, тож поштовхи могли відчуватися на великій відстані.

Він (землетрус – 24 Канал) був відчутний на Закарпатті й деякими людьми на високих поверхах у Львові та Львівській області. На Львівщині було 2 – 3 бали, не більше. При чому 3 бали – це на ґрунтах третьої категорії за сейсмічними властивостями, тобто на ослаблених,

– сказав науковець.

Він наголосив, що у Словаччині час від часу відбуваються дійсно відбуваються землетруси. А от те, що поштовхи відчували у Львівській області – абсолютно нетипово для регіону, адже зазвичай їх відчувають країни та регіони близькі до вогнища.

"Таких сильних землетрусів вже давно не було. Очевидно, що сейсмічна активність підвищилась в цьому регіоні", – підкреслив сейсмолог.

Кендзера додав, що востаннє землетруси у Львівській області зі Словаччини фіксували майже 250 років тому – у 1778 році. Однак тоді поштовхи були настільки потужними, що відчувалися по всій території Заходу України, Польщі, Словаччини й Чехії.

Тоді в Гуменному було чотири досить сильні землетруси, один за одним, при цьому були сильні руйнування,

– відзначив сейсмолог.

А найсильніший землетрус, за словами науковця, стався у 1875 році. Тоді вогнище було біля міста Великі Мости в Україні, а показники часом досягали 6 балів за шкалою Ріхтера. Водночас більше подібних за силою поштовхів у регіоні не фіксували.

Наостанок Кендзера наголосив, що найбільш небезпечним регіоном за землетрусами є зона на Південному Заході Одеської області, де проявляються землетруси із зони Вранча, яка розташована на території Румунії. За силою ці поштовхи можуть стрясати фактично всю територію України й навіть великі російські міста, такі як Москва й Санкт-Петербург.

У Львові відчували землетрус