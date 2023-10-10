Сейсмолог Роман Пронишин розповів, що землетрус стався у районі міста Гуменне у Словаччині. За його словами, це рідкість, що жителі Львівської області відчули землетрус, який стався у цьому районі Словаччини. До цього подібне явище фіксували у 1778 році.
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Жителі Львівщини відчули землетрус магнітудою 2,5
За попередньо оцінкою, землетрус, який 9 жовтня відчули жителі Львівщини, був магнітудою 2,5. Однак експертам слід провести ще низку досліджень, щоб сказати точно про його потужність.
Водночас у Львівській області більша ймовірність відчувати землетруси із зони Вранча (Румунія). Найсильніші поштовхи, які доходили до Львівщини як наслідок землетрусу у цій зоні, були у березні 1977 року. Тоді фіксували магнітуду до 4 – 5.
Роман Пронишин пояснив, що Львівська область у відносно спокійній зоні. На території Львівщини землетрусів, магнітуда яких би складала понад 5, практично не фіксували.
Що відомо про землетрус в Україні: подробиці
- Ввечері 9 жовтня у Словаччині стався землетрус за 60 кілометрів від кордону України, на глибіні 10 кілометрів. За класифікацією цей землетрус відноситься до сильно помірних.
- Магнітуда землетрусу на території Словаччини склала 5,4. Такий землетрус не становить загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.
- Водночас підземні поштовхи внаслідок землетрусу відчули жителі Закарпатської та Львівської областей. Також підземні поштовхи могли відчути у Польщі та в Угорщині.
- Раніше директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в коментарі 24 Каналу розповів, що Україна перебуває у зоні Вранча та фактично розташована на краю того самого поясу, в якому відбулися моторошні землетруси в Туреччині й Сирії на початку 2023 року.
- Сейсмолог розповів, що сейсмічні впливи можуть бути найбільшими на південному заході Одеської області.