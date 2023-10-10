Сейсмолог Роман Пронишин розповів, що землетрус стався у районі міста Гуменне у Словаччині. За його словами, це рідкість, що жителі Львівської області відчули землетрус, який стався у цьому районі Словаччини. До цього подібне явище фіксували у 1778 році.

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Жителі Львівщини відчули землетрус магнітудою 2,5

За попередньо оцінкою, землетрус, який 9 жовтня відчули жителі Львівщини, був магнітудою 2,5. Однак експертам слід провести ще низку досліджень, щоб сказати точно про його потужність.

Водночас у Львівській області більша ймовірність відчувати землетруси із зони Вранча (Румунія). Найсильніші поштовхи, які доходили до Львівщини як наслідок землетрусу у цій зоні, були у березні 1977 року. Тоді фіксували магнітуду до 4 – 5.

Роман Пронишин пояснив, що Львівська область у відносно спокійній зоні. На території Львівщини землетрусів, магнітуда яких би складала понад 5, практично не фіксували.

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